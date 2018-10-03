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03.10.2018
РИА Новости

Эксперт рассказал о разработке новейших беспилотников для Сухопутных войск

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Ударный беспилотный самолет Корсар на Красной площади. Архивное фото
Ударный беспилотный самолет Корсар на Красной площади. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сухопутные войска могут рассчитывать на получение в течение ближайшего года нескольких ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), в том числе тактического класса "Корсар" и мини-класса, сообщил РИА Новости ведущий российский эксперт в области беспилотных авиационных систем Денис Федутинов.

Так он прокомментировал заявление главкома Сухопутных войск генерал-полковника Олега Салюкова о том, что сейчас в России для нужд этого рода войск разрабатываются ударные беспилотники, которые будут применяться там, где невозможно будет использовать другие вооружения.

"Можно предположить, что опыт сирийской кампании, в ходе которой был проявлен тренд на применение оснащенных оружием дешевых малоразмерных БЛА, повлияет на запуск процесса создания подобных систем и в нашей стране, главным образом для использования именно в Сухопутных войсках. При этом некоторые из них, возможно, будут "беспилотниками-камикадзе" одноразового действия. Эта работа может быть выполнена за несколько месяцев", - сказал Федутинов.

Кроме того, по его словам, получить оружие может БЛА тактического класса "Корсар", работы по которому вело входящее в состав концерна "ВЕГА" КБ "Луч".

"На Параде победы в текущем году эти БЛА демонстрировались с расположенным рядом на платформе вооружением. Можно дискутировать относительно того, что именно может нести "Корсар", однако, намек очевиден - на этот беспилотник возлагаются не только разведывательные задачи. Полагаю, эта тема может быть завершена в течение года", - сказал Федутинов.

Он также отметил, что компания УЗГА создает российскую версию изначально израильского беспилотника "Форпост". В отличие от импортных образцов перспективные российские БЛА данной размерности, возможно, получат помимо разведывательных также и некоторые ударные средства, указал эксперт.

Федутинов напомнил, что несколько лет назад было обозначено разграничение областей ответственности: к ВВС отходили только достаточно тяжелые БЛА, начиная со средневысотных аппаратов большой продолжительности полета и выше. А к ведению Сухопутных войск были отнесены беспилотные авиационные системы до тактического класса включительно.

02.10.2018
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принадлежат РИА Новости
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Израиль
Россия
Сирия
Компании
Луч КБ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Проекты
БПЛА
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