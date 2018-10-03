Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"
ВВС Филиппин выделили 61 млрд филиппинских песо (1,1 млрд долл США) на закупку партии многоцелевых боевых самолетов в течение следующих пяти лет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 сентября).
Источник из ВВС страны сообщил, что по программе Multi-Role Fighter (MRF) планируется покупка 12 многоцелевых истребителей, общая стоимость модернизации ВВС "на втором этапе" составит 139 млрд песо. Другими приобретениями будут ударные вертолеты, дополнительная партия легких истребителей FA-50 производства Korea Aerospace Industries (KAI), дополнительные транспортные самолеты Airbus C295 и беспилотные летательные аппараты. Программа MRF считается приоритетной. "Нам они (истребители) были нужны еще вчера", сказал источник.
Источник также сообщил, что хотя была закуплена партия из 12 FA-50, ВВС нужна "более крупная и более боеспособная истребительная платформа" для защиты обширной экономической зоны Филиппин.
Филиппины модернизируют свои ВВС согласно трем пятилетним планам по т.н. программе Flight Plan 2028 ("Полетный план 2028").
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Скорее всего всё закупят у Кореи и Китая.
Источник также сообщил, что хотя была закуплена партия из 12 FA-50, ВВС нужна "более крупная и более боеспособная истребительная платформа" для защиты обширной экономической зоны Филиппин.То бишь FA-50 не устраивает ,JH-17 тоже не лучше.Нужен выходит J-10 ,ну или ф-16,МиГ-29,Грипен...
Грипен" - персонаж из той же серии, с точки зрения ЛТХ.Нет,даже у первых Грипен А/В ЛТХ лучше чем у FA-50 и JH-17,и нагрузка тоже выше.
Полётные массы и тяги движков ~ те же.Крыло,форма планера
камень в огород тому же МиГу).Ну Миг-29 создавался под требования ВВС СССР,ну а дальше в России решили что однодвигательным нет места в ВВС.Ну и почему только МиГ,у Сухого тоже были проектыhttps://topwar.ru/23014-proekty-legkih-istrebiteley-okb-im-suhogo.html
Ну Миг-29 создавался под требования ВВС СССР,Он создавался на конкурсной основе с Су-27, а не в дополнение к нему, в отличии от F-16 - который ваяли по отдельной программе. Изначально должны были принять на вооружение лишь один из них, но в итоге решили, как это часто бывает у нас, раздать "всем сестрам по серьгам".
ну а дальше в России решили что однодвигательным нет места в ВВС.От однодвигательных отказались по сокращению вооружений и и они относились к предыдущим поколениям истребителей. МиГ-29 тоже потерял поддержку развития его линии на многие годы со стороны госзаказчика, лишь оставили доюзывать уже построенные самолёты. В таких услових не могло быть и хороших экспортных перспектив. Этого возможно не произошло бы с однодвигательным 4-го поколения, за полцены Су-27, но у нас такого не было.