Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"

ВВС Филиппин выделили 61 млрд филиппинских песо (1,1 млрд долл США) на закупку партии многоцелевых боевых самолетов в течение следующих пяти лет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 сентября).

Источник из ВВС страны сообщил, что по программе Multi-Role Fighter (MRF) планируется покупка 12 многоцелевых истребителей, общая стоимость модернизации ВВС "на втором этапе" составит 139 млрд песо. Другими приобретениями будут ударные вертолеты, дополнительная партия легких истребителей FA-50 производства Korea Aerospace Industries (KAI), дополнительные транспортные самолеты Airbus C295 и беспилотные летательные аппараты. Программа MRF считается приоритетной. "Нам они (истребители) были нужны еще вчера", сказал источник.

Источник также сообщил, что хотя была закуплена партия из 12 FA-50, ВВС нужна "более крупная и более боеспособная истребительная платформа" для защиты обширной экономической зоны Филиппин.

Филиппины модернизируют свои ВВС согласно трем пятилетним планам по т.н. программе Flight Plan 2028 ("Полетный план 2028").