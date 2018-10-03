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03.10.2018
Военный паритет

Филиппины. Реализуется "Полетный план 2028"

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Истребители Gripen
Истребители Gripen.
Источник: Saab

ВВС Филиппин выделили 61 млрд филиппинских песо (1,1 млрд долл США) на закупку партии многоцелевых боевых самолетов в течение следующих пяти лет, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на janes.com (28 сентября).

Источник из ВВС страны сообщил, что по программе Multi-Role Fighter (MRF) планируется покупка 12 многоцелевых истребителей, общая стоимость модернизации ВВС "на втором этапе" составит 139 млрд песо. Другими приобретениями будут ударные вертолеты, дополнительная партия легких истребителей FA-50 производства Korea Aerospace Industries (KAI), дополнительные транспортные самолеты Airbus C295 и беспилотные летательные аппараты. Программа MRF считается приоритетной. "Нам они (истребители) были нужны еще вчера", сказал источник.

Источник также сообщил, что хотя была закуплена партия из 12 FA-50, ВВС нужна "более крупная и более боеспособная истребительная платформа" для защиты обширной экономической зоны Филиппин.

Филиппины модернизируют свои ВВС согласно трем пятилетним планам по т.н. программе Flight Plan 2028 ("Полетный план 2028").

02.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Филиппины
Продукция
C-295 CASA
FA-50
Компании
Airbus
KAI
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9 комментариев
№1
03.10.2018 05:25
Есть шанс у нас или нет???
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№2
03.10.2018 08:15
Почти нулевые, у Дутерте сейчас обнимашки с Си Цзиньпином. Скорее всего всё закупят у Кореи и Китая.
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№3
03.10.2018 10:59
Цитата, Sergei Grob сообщ. №2
Скорее всего всё закупят у Кореи и Китая.
Цитата, q
Источник также сообщил, что хотя была закуплена партия из 12 FA-50, ВВС нужна "более крупная и более боеспособная истребительная платформа" для защиты обширной экономической зоны Филиппин.
То бишь FA-50 не устраивает ,JH-17 тоже не лучше.Нужен выходит J-10 ,ну или ф-16,МиГ-29,Грипен...
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№4
03.10.2018 11:14
"Грипен" - персонаж из той же серии, с точки зрения ЛТХ.
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№5
03.10.2018 11:21
Цитата, forumow сообщ. №4
Грипен" - персонаж из той же серии, с точки зрения ЛТХ.
Нет,даже у первых Грипен А/В ЛТХ лучше чем у FA-50 и JH-17,и нагрузка тоже выше.
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№6
03.10.2018 11:27
Полётные массы и тяги движков ~ те же. А если и нет, пример "Грипена" в любом случае показывает что истребитель такого класса может иметь смысл (камень в огород тому же МиГу).
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№7
03.10.2018 15:02
Цитата, forumow сообщ. №6
Полётные массы и тяги движков ~ те же.
Крыло,форма планера

Цитата, forumow сообщ. №6
камень в огород тому же МиГу).
Ну Миг-29 создавался под требования ВВС СССР,ну а дальше в России решили что однодвигательным нет места в ВВС.Ну и почему только МиГ,у Сухого тоже были проектыhttps://topwar.ru/23014-proekty-legkih-istrebiteley-okb-im-suhogo.html
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№8
03.10.2018 15:17
Во Владивосток с визитом прибыл филиппинский десантный корабль-док Tarlac https://bmpd.livejournal.com/3363157.html мир, дружба, жвачка....самолеты
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№9
03.10.2018 21:30
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
Ну Миг-29 создавался под требования ВВС СССР,
Он создавался на конкурсной основе с Су-27, а не в дополнение к нему, в отличии от F-16 - который ваяли по отдельной программе. Изначально должны были принять  на вооружение лишь один из них, но в итоге решили, как это часто бывает у нас, раздать "всем сестрам по серьгам".
Цитата, Сергей-82 сообщ. №7
ну а дальше в России решили что однодвигательным нет места в ВВС.
От однодвигательных отказались по сокращению вооружений и и они относились к предыдущим поколениям истребителей. МиГ-29  тоже потерял поддержку развития его линии на многие годы со стороны госзаказчика, лишь оставили доюзывать уже построенные самолёты. В таких услових не могло быть и хороших экспортных перспектив. Этого возможно не произошло бы с однодвигательным 4-го поколения, за полцены Су-27, но у нас такого не было.
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