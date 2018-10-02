Войти
02.10.2018
Интерфакс-АВН

Военно-транспортные самолеты ВКС РФ Ан-124 совершили пять рейсов на авиабазу Хмеймим вслед за решением о поставках ЗРС С-300 в Сирию

698
0
+1
Сергей Шойгу посетил стенд Группы компаний «Тетис»
Сергей Шойгу посетил стенд Группы компаний «Тетис» на второй международной выставке «День инноваций Минобороны РФ».
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - На фоне сообщений о поставке зенитных ракетных систем С-300 в Сирию тяжелые военно-транспортные самолеты Воздушно-космических силы России Ан-124-100 "Руслан" с минувшего четверга совершили, по меньшей мере, пять рейсов на авиабазу Хмеймим, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в понедельник на авиабазе Хмеймим совершил посадку борт RA-82010. Всего в доставке грузов из России в Сирию задействованы три Ан-124 с бортовыми номерами RA-82032, RA-82010 и RA-82035.

Маршрут полетов всех этих военно-транспортных самолетов из России в Сирию пролегал над Каспийским морем, Ираном и Ираком.

Как сообщалось, в воскресенье на базу материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус зашел тяжелогруженый корабль-гигант, контейнеровоз "Спарта-3" российской компании "Оборонлогистика". По данным телеканала "Звезда", контейнеровоз "Спарта-3" является одним из трех крупнейших снабженцев российской военной группировки в Сирии.

Кроме того, в настоящее время на российскую базу в Тартусе идет большой десантный корабль Черноморского флота "Николай Фильченков".

Глава МИД РФ Сергей Лавров 26 октября на пресс-конференции по итогам выступления на заседании Генассамблеи ООН сообщил, что поставка ракетных зенитных систем С-300 в Сирию уже началась.

В минувший понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитные ракетные системы С-300.

Это заявление о поставках ЗРС С-300 в Сирию последовало после того, как вечером 17 сентября над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 был сбит российский самолет-разведчик Ил-20, в результате чего погибли все 15 военнослужащих, находившихся на его борту. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие авиаудары по целям в Сирии.

По сведениям западных авиационных ресурсов, в последние дни Военно-транспортная авиация ВКС РФ регулярно совершает рейсы из России на авиабазу Хмеймим. По данным газеты "Известия", 22 октября на авиабазу Хмеймим самолетами Ил-76 были доставлены комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

С.Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

01.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ирак
Иран
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Ан-124-100
Ил-76
С-200
С-300
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Персоны
Лавров Сергей
Шойгу Сергей
Проекты
1171 Тапир
ЧФ
Похожие новости
10.07.2017
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
06.10.2016
События в Сирии приняли противовоздушный оборот
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
29.08.2011
МАКС из авиашоу превратился в серьезный бизнес-проект
02.10.2018
Песков не стал говорить про поставки российских С-300 в Сирию
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.10 22:10
  • 290
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 02.10 21:45
  • 6
Тяжелый путь легкого истребителя: какой будет российская военная авиация
  • 02.10 21:16
  • 75
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 02.10 21:07
  • 17
ГП «Антонов»: как предприятие мирового уровня превратили в производителя фейковых новостей
  • 02.10 20:50
  • 2
Россия начала испытывать электромагнитное оружие на полигонах
  • 02.10 20:41
  • 1
Пушки-микроволновки: в РФ начались испытания нового оружия
  • 02.10 20:33
  • 2
Заместителем Рогозина станет экс-глава "Российских космических систем" Урличич - газета
  • 02.10 20:29
  • 4
"Мы ходим за линию фронта". Эксклюзивный репортаж с базы разведчиков
  • 02.10 19:54
  • 6
Положение с производством корабельных газотурбинных двигателей в России
  • 02.10 19:38
  • 2
Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России принято в состав флота
  • 02.10 19:36
  • 1
В РФ разрабатывается пассажирский самолёт на водороде
  • 02.10 19:23
  • 758
Уничтожение малайзийского "Боинга-777" штурмовиком Су-25 маловероятно - главный конструктор самолета
  • 02.10 19:18
  • 16492
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.10 18:47
  • 52
Минобороны может купить минимум 14 топливозаправщиков Ил-78М-90А к 2027 году
  • 02.10 18:40
  • 4
Путин в ходе визита в Индию обсудит военно-техническое сотрудничество