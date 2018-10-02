В Сербии стартовали российско-сербские летно-тактические учения "БАРС-2018"

ЦАМТО, 1 октября. В Сербии стартовали совместные российско-сербские летно-тактические учения "БАРС-2018", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе учений летный состав двух стран совершит перехват воздушных целей, выполнит элементы воздушного боя, фигур сложного и высшего пилотажа, тактического удара по наземным целям, а также отработает задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения.

В учениях принимают участие совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8. В них будет задействовано до десяти единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии. Тема учений – "Защита воздушного пространства Сербии, поиск и эвакуация экипажей, терпящих бедствие".

Для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.

Летно-тактические учения "БАРС-2018" пройдут в соответствии с планом международного военного сотрудничества.