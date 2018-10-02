Госиспытания САУ и миномета "Набросок" завершат к концу года

Модель 82-мм самоходного миномета 2С41 "Дрок", создаваемого по ОКР "Набросок" при головной роли АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник» (Нижний Новгород; входит в состав АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»), на стенде АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2017".

ЦАМТО, 1 октября. Государственные испытания миномета и самоходной артустановки, созданных в рамках ОКР "Набросок", завершатся к концу 2018 года, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документацию, имеющуюся в распоряжении агентства.

Согласно контрактным документам, подписанным исполнителем данных работ – нижегородским ЦНИИ "Буревестник" (входит в корпорацию "Уралвагонзавод"), предварительные испытания миномета "Набросок-Дрок" и самоходной артиллерийской установки калибра 120 мм "Набросок-Флокс" начались еще в январе 2018 года.

Соглашения предусматривают, что госиспытания и утверждение конструкторской документации для серийного производства этих орудий завершатся к 25 ноября 2018 года, передает "РИА Новости".

Ранее главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков заявил в интервью российским СМИ о разработке комплекса артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена "Набросок" с различными вариантами базового шасси, в том числе для оснащения арктических подразделений, отмечает агентство.