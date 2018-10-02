Военнослужащие ЮВО подняты по тревоге в рамках крупномасштабных учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 окт - РИА Новости. Российские 49-я и 58-я армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане и Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, подняты по тревоге в рамках большого двустороннего командно-штабного учения, сообщил начальник пресс-службы российского Южного военного округа Вадим Астафьев.

В рамках учений 58-я и 8-я армии и Каспийская флотилия с одной стороны столкнутся с 49-й армией и Черноморским флотом с другой. Всего в них примут участие до 7 тысяч военнослужащих, более 2,5 тысячи единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и более 60 вертолетов.

Учения пройдут под общим руководством командующего войсками Южного округа Александром Дворниковым. "В ходе учения будут отработаны вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности южных рубежей Российской Федерации", - сказал Астафьев журналистам.

Основные цели учений - организация взаимодействия между сухопутными группировками, силами авиационных частей, Каспийской флотилии и Черноморского флота, получение высшими офицерами практики и совершенствования навыков в управлении войсками в ходе подготовки и ведения военных действий.

Учебные мероприятия пройдут в два этапа. В ходе первого будет завершено перемещение и развертывание группировки войск в отдаленных районах на расстояниях от 100 до 1,5 тысячи километров, будут отработаны организация взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач.

На втором этапе командиры и штабы выполнят задачи управления межвидовыми группировками войск по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий, разработанным на основе оперативно меняющейся учебно-боевой обстановки. Основные действия войск пройдут в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности на восьми общевойсковых полигонах военного округа.

В тесном взаимодействии будут решать учебно-боевые задачи органы управления, соединения и воинские части 58-й и 8-й общевойсковых армий Южного округа, Каспийской флотилии, 4-й армии ВВС и ПВО и соединения родов войск окружного подчинения. Им будут противостоять органы военного управления, соединения и воинские части 49-й армии, морской авиации и морской пехоты Черноморского флота, спецназ и подразделения материально-технического обеспечения.

Двумя неделями ранее в Южном военном округе, в том числе на российской базе в Армении и Каспийской флотилии, проходила проверка боеготовности. В частности, по тревоге были подняты более 3,5 тысяч военнослужащих и 600 единиц техники 49-й армии, дислоцированные на Ставрополье и в Карачаево-Черкессии.

Южный округ включает три общевойсковые армии (8-я, 49-я, 58-я), 4-ю армию ВВС и ПВО, 22-й армейский корпус, Черноморский флот и Каспийскую флотилию.