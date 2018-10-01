Украина рассчитывает купить американские системы ПВО

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил о намерении приобрести у США комплексы противовоздушной обороны.

По словам украинского лидера, приобретение подобного вооружения сдержит угрозу "российской массированной атаки с применением авиации".

Президент выразил уверенность: покупка американских комплексов ПВО якобы поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Порошенко также назвал поставки украинской стороне американских противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества Киева и Вашингтона.

Военная помощь

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, общий объем которого составил 716 миллиардов долларов - на три процента больше, чем в минувшем году. При этом 250 миллионов долларов уйдут на поставки военной помощи Украине, которые, помимо прочего, будут включать и летальные вооружения.

За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов.

Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. В Москве отмечали, что это только усугубит положение в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежные поставки оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.