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01.10.2018
РИА Новости

Украина рассчитывает купить американские системы ПВО

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Американский ракетный комплекс Patriot.
Американский ракетный комплекс Patriot.
Источник: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью CNN заявил о намерении приобрести у США комплексы противовоздушной обороны.

По словам украинского лидера, приобретение подобного вооружения сдержит угрозу "российской массированной атаки с применением авиации".

Президент выразил уверенность: покупка американских комплексов ПВО якобы поспособствует обеспечению глобальной безопасности.

Порошенко также назвал поставки украинской стороне американских противотанковых комплексов Javelin символическим началом военного сотрудничества Киева и Вашингтона.

Военная помощь

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год, общий объем которого составил 716 миллиардов долларов - на три процента больше, чем в минувшем году. При этом 250 миллионов долларов уйдут на поставки военной помощи Украине, которые, помимо прочего, будут включать и летальные вооружения.

За 2018 год украинская сторона получила от США, Великобритании, Канады и Литвы оружие и другие военные средства на сумму свыше сорока миллионов долларов.

Помимо этого, в прошлом году Вашингтон одобрил поставки Киеву комплексов Javelin. В мае они были переданы украинской стороне.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину. В Москве отмечали, что это только усугубит положение в Донбассе. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зарубежные поставки оружия на Украину помешают урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений.

30.09.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Великобритания
Канада
Литва
Россия
США
Украина
Продукция
Javelin ПТРК
Персоны
Трамп Дональд
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3 комментария
№1
01.10.2018 07:56
После участия Украины в войне против РФ на стороне Грузии в 2008 году РФ отказалась поставлять Украине запчасти для систем ПВО...Своих разработок на Украине нет и никогда не было,РФ отказалась продавать из за антироссийской истерии на Украине,а на закупку в США нет денег и не будет
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№2
01.10.2018 09:40
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
а на закупку в США нет денег и не будет
Ну Штаты дадут кредитик. Укры купят. Потом будут типа отдавать. Через некое время (если ещё им интересно будет) перейдут на полное финансирование ВПК Украины. Аналогия с Израилем. Лишь бы РФ "кошмарили". ИМХО, естественно.
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№3
01.10.2018 10:32
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
Своих разработок на Украине нет и никогда не было
ОНи модерят Осу,С-125,Куб и при том не плохо получается.
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