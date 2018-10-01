Boeing и Saab выиграли конкурс ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет Т-Х

Американская корпорация Boeing и шведская группа Saab AB 27 сентября 2018 года сообщили, что совместно разработанный ими самолет нового типа Т-Х одержал победу в тендере ВВС США на перспективный учебно-тренировочный самолет по программе Т-Х, предназначенный для замены учебно-тренировочного самолета повышенной подготовки Northrop T-38 Talon. По итогам поведения итогов конкурса, корпорация Boeing получила контракт ВВС США стоимостью 813 млн долл на НИОКР, изготовление, поставку, отработку и испытания пяти опытных самолетов Т-Х и семи наземных тренажеров в рамках этапа EMD (Еngineering and manufacturing development), с поставкой на авиабазу САн-Антонио-Рэндолф (штат Техас) в 2023 году.

Два летных опытных образца перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ, победившего в конкурсе ВВС США по програме Т-Х (с) Boeing и Saab АВ

Всего ВВС США по вновь объявленным планам рассчитывают приобрести 475 новых учебно-тренировочных самолетов Т-Х и 120 наземных тренажеров (более ранние планы по Т-Х включали 351 самолет и 46 наземных тренажеров) по 2034 финансовый год, при этом общая стоимость контрактов ддя Boeing составит 9,2 млрд долл. С учетом того, что ранее для программы Т-Х озвучивался бюджет в 19,7 млрд долл, то сообщается, что выбор предложения Boeing и Saab позволит ВВС США сэкономить около 10 млрд долл.

Boeing и шведская группа Saab выступили в официально начатом в 2013 году тендере по программе Т-Х с предложением совместного разработанного реактивного учебно-тренировочного самолета полностью новой конструкции как части системы Advanced Pilot Training System. Разработка его была начата в 2013 году. Официальная презентация первого построенного опытного образца Boeing T-X (ВТХ-1; регистрация N381TX) была произведена на предприятии Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури; бывший завод McDonnell Douglas) 13 сентября 2016 года, его первый полет состоялся 20 декабря 2016 года. Практически одновременно был построен и второй летный опытный образец (ВТХ-2, регистрация N382TX).

Самолет Boeing T-X двухкилевой и внешне похож на своего рода однодвигательный вариант истребителя Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Самолет оснащен одним двигателем серии General Electric F404. Основные характеристики самолета до сих пор не раскрываются. В соответствии с требованиями программы Т-Х самолет должен обеспечить реалистичную летную подготовку повышенного этапа для летчиков, соответствующую характеристикам истребителей "4+" и пятого поколений.

Вслед за пятью опытными самолетами по фазе EMD, ВВС США планируют заказать две партии предсерийных и восемь партий серийных самолетов Т-Х. Производство их будет осуществляться на предприятии Boeing в Сент-Луисе. Saab AB в качестве подрядчика будет отвечать за производство фюзеляжа и ряда других элементов планера, которое должно вестись на планируемом к постройке заводе на территории США (расположение пока что не объявлено). Достижение первоначальной операционной готовности (IOC) первой эскадрильи самолетов Т-Х запланировано на конец 2024 финансового года.

В финальной стадии программы Т-Х, помимо предложения Boeing и Saab, принимали участие еще два претендента - компания Leonardo DRS (американское отделение итальянской Leonardo) с самолетом Т-100 (на основе М-346) и консорциум корпорации Lockheed Martin и южнокорейской KAI с самолетом Т-50А. Выбор в пользу альянса Boeing и Saab был в значительной мере определен гораздо большей стоимостью предложений обеих других конкурентов (в частности, ранее, сочтя стоимостное предложение Т-100 заведомо бесперспективным, из альянса с Leonardo вышла изначально принимавшая участие в продвижении Т-100 корпорация Raytheon). Ранее в тендере Т-Х принимала участие корпорация Northrop Grumman (в партнерстве с корпорациями BAE Systems, L-3 Communications и Scaled Composites) со специально разработанным самолетом Northrop Grumman Model 400, прототип которого совершил первый полет в августе 2016 года. Однако в 2017 году Northrop Grumman вышла из конкурса и прекратила проект самолета Model 400.

Таким образом, потенциально красивая история, когда три крупнейшие ВВС мира (США, России и КНР) выбрали бы для оснащения практически один тип самолета, происходящего от Як-130 (L-15 и Т-100/М-346), увы, не реализовалась.

Два летных опытных образца перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ, победившего в конкурсе ВВС США по програме Т-Х. Источник: Boeing и Saab АВ

Два летных опытных образца перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ, победившего в конкурсе ВВС США по програме Т-Х. Источник: Boeing и Saab АВ

Два летных опытных образца перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ, победившего в конкурсе ВВС США по програме Т-Х. Источник: Boeing и Saab АВ

Опытный образец перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ. Источник: Boeing и Saab АВ

Два летных опытных образца перспективного учебно-тренировочного самолета Т-Х совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab АВ, победившего в конкурсе ВВС США по програме Т-Х. Источник: Boeing и Saab АВ

Видео из кабины самолета Boeing T-X в полете (c) Boeing: