Их ответ "Сармату". Чем Пентагон усилит свой ядерный арсенал

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости, Андрей Коц. За последние месяцы Минобороны России рассекретило тактико-технические характеристики сразу нескольких перспективных ударных систем стратегического назначения. Несмотря на сугубо оборонительный характер военной доктрины Кремля, новые разработки всерьез обеспокоили Запад. В НАТО вспоминают о них с завидной регулярностью: на днях министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерный арсенал России "первостепенной внешней угрозой для страны" и подчеркнул, что Вашингтон продолжит инвестировать в модернизацию стратегической триады, не позволяя себе отстать от давнего противника по холодной войне. О том, как будет совершенствоваться американский ядерный щит, - в материале РИА Новости.

Шахтный аргумент

Основное вооружение наземной компоненты американской ядерной триады - межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) шахтного базирования Minuteman III, стоящие на вооружении с конца 1960-х. Они способны нести по три боеголовки W78 мощностью 340 килотонн каждая или по одной W87 на 400-475 килотонн. За почти полвека эксплуатации ракеты неоднократно модернизировались. Конструкторы регулярно обновляют систему наведения, двигатели, электронику, средства преодоления ПРО и т. д. По заявлениям Белого дома, эти МБР прослужат минимум до 2030-го. Замены им пока нет - более совершенные ракеты Peacekeeper, производившиеся в США с 1986 года, пошли под пресс по условиям договора СНВ-2.

Несмотря на почтенный возраст, Minuteman III обладает внушительными тактико-техническими характеристиками. Ракета способна поразить цель на удалении до 13 тысяч километров. В военном бюджете США на 2019 год (716 миллиардов долларов) немалые средства выделены на модернизацию арсенала шахтных МБР. Конечно, старую ракету невозможно совершенствовать до бесконечности, но она все еще остается грозным оружием, способным нанести непоправимый ущерб любому вероятному противнику. Впрочем, американцы понимают, что давно пришла пора придумать что-то новое.

"После презентации современных стратегических вооружений 1 марта этого года стало понятно, что США от нас отстают, - рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. - Американцы немедленно выделили серьезные деньги, рассчитывая хотя бы повторить наши разработки. Уже заметно, что они наращивают орбитальную спутниковую группировку. Это косвенно свидетельствует о возобновлении работ по гиперзвуковому оружию. Беда в том, что такие ракеты очень сложно вести к цели. На высоких скоростях теряется управляемость. И чем больше спутников, ведущих ракету, тем вероятнее, что она попадет куда надо. Кроме того, есть сведения, что американцы активно разрабатывают миниатюрный ядерный реактор, как в нашем "Буревестнике", намереваясь создать оружие с практически неограниченной дальностью полета".

Перспективный "рейдер"

Воздушный компонент американской стратегической триады представляют 20 самолетов-невидимок B-2A Spirit и 70 бомбардировщиков B-52H Stratofortress (ракетоносцы B-1B c 1990-х годов используются как носители неядерного вооружения). Все "Спириты" - машины молодые. Они построены в 1990-х и прослужат еще два-три десятилетия. Однако их всего два десятка. А более многочисленные B-52 производятся с 1952-го. Самому молодому в этом году стукнет 56 лет - возраст более чем солидный для самолетов такого типа. По планам американских военных, эти бомбардировщики еще послужат, однако ресурс для их модернизации практически выработан.

Следующим поколением стратегических бомбардировщиков ВВС США должны стать перспективные тяжелые "невидимки" B-21 Raider. Их разработкой сейчас занимается концерн Northrop Grumman, начало эксплуатации намечено на 2025 год. Внешне новая машина напоминает B-2: в основе обоих проектов - концепция дозвукового малозаметного самолета, построенного по схеме "летающее крыло" и способного нести ракетное или бомбовое вооружение. Одна из главных задач такого бомбардировщика, помимо нанесения ядерных ударов, - скрытый выход в район пуска ракет или сброса бомб с целью уничтожения основных объектов противовоздушной обороны противника. Оставив врага без значительной части систем защиты, B-21 позволят тактической авиации действовать в относительной безопасности.

Американские истребители F-22 Raptor над территорией Сирии. Февраль 2018. Источник: U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Colton Elliott

Впрочем, дела с вооружением американской стратегической авиации обстоят не так гладко. Единственная крылатая ракета воздушного базирования с ядерной боеголовкой в арсенале США - это созданная еще в 1980-х AGM-86B c боеголовкой в 200 килотонн и дальностью полета около 2,5 тысячи километров. Она серьезно уступает современным российским боеприпасам такого типа - крылатым Х-102, принятым на вооружение в 2013-м. Их дальнобойность превышает три тысячи километров, а мощность боевой части варьируется от 250 до 500 килотонн.

Тем не менее американцы активно совершенствуют свою ядерную авиабомбу B61. В августе прошлого года они испытали новую, уже двенадцатую по счету модификацию этого оружия. Ее особенности - хвостовое оперение и система навигации, делающие бомбу управляемой и более точной в полете, а это позволяет начинать атаку на удалении от цели, а не над ней. На вооружение B61-12 поступит в 2019-2020 годах, а пока в арсенале стратегической авиации США - боеприпасы прежних модификаций, главным образом седьмой и одиннадцатой.

Подлодка на век

Самая сильная сторона ядерной триады США - безусловно, морская. Восемнадцать стратегических подводных ракетоносцев класса Ohio в составе ВМС США вооружены 24 баллистическими ракетами Trident I и Trident II. Первые "Трезубцы" несут до восьми боевых блоков мощностью по 100 килотонн, вторые готовы обрушить на цель уже 14 таких боеголовок или восемь более разрушительных мощностью по 475 килотонн. Атомоходы "Огайо" - основа американских сил стратегического сдерживания. По оценкам западных аналитиков, в их пусковых шахтах скрывается более половины всего ядерного боезапаса США.

ПЛАРБ USS Henry M. Jackson (SSBN 730) класса Ohio. Источник: www.flickr.com

Что касается носителя, в настоящий момент США разрабатывают стратегический подводный крейсер типа "Колумбия". Одноименная головная подлодка проекта должна войти в состав ВМС США в 2031 году. Планируется, что эти корабли останутся в строю вплоть до конца века и полностью заменят устаревающий проект "Огайо". Отличие от предшественника - 16 пусковых шахт вместо 24, меньшая прожорливость (ожидается, что реактор будет работать без перезагрузки топлива весь срок службы), малозаметность и высокая степень автономности. Основное вооружение прежнее - ракеты Trident II в варианте D5.

"У американцев второй по мощи ядерный арсенал на планете, первый пока у нас, - рассказывает Судаков. - И так будет еще около пяти-семи лет. За это время США сделают все, чтобы технологический разрыв свести на нет или хотя бы сократить. Надо понимать, что параллельно с собственными разработками они будут активно тормозить нас. Собственно, уже тормозят - и совсем не военными методами, а экономическими. Вводят санкции, плетут заговоры. Все ради того, чтобы снизить темп развития Вооруженных сил в целом и "стратегов" в частности. У нас пока есть фора. Сейчас главное - грамотно ею воспользоваться".