Индия испытала ракету Astra "воздух-воздух". Тесты признали успешными

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела очередные испытания отечественной ракеты Astra класса "воздух-воздух". Испытания признаны успешными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

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Как сообщается в пресс-релизе, самолет индийских ВВС Су-30МКИ, взлетевший с авиабазы Калайкунда, поразил ракетой Astra цель, находящуюся "за пределами прямой видимости". При этом отмечается, что "ракета успешно захватила движущуюся цель с высокой точностью, отвечая задачам операции".

Разработка индийской ракеты "воздух-воздух" стартовала еще в 2004 году, а первый удачный пуск с борта Су-30МКИ произошел в мае 2014 года, а в марте 2015 года ракета успешно поразила воздушную цель. По заявлению разработчиков, ракета может стать "одной из лучших в мире" в своем классе. Длина ракеты - 3,8 м, диаметр – 175 мм (с учетом крыльев – 254 мм). Общая масса ракеты 154 кг, в том числе боевая фугасная часть - 15 кг. Взрыватель бесконтактный. Оборудована активной радиолокационной ГСН. Дальность поражения заявлена в 110 км в передней полусфере и 20-25 км вдогон на высотах 15-20 км. Скорость полёта составляет примерно 4750 км/час.

Практически все конструктивные элементы корпуса изготовлены из композиционных материалов, что делает "Астру" сверхмалоразмерным воздушным объектом с ЭПР около 0,02 кв.м.