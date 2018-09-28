Войти
28.09.2018
Военное обозрение

Индия испытала ракету Astra "воздух-воздух". Тесты признали успешными

135
0
0

Организация оборонных исследований и разработок Индии (DRDO) провела очередные испытания отечественной ракеты Astra класса "воздух-воздух". Испытания признаны успешными, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу индийского правительства.

https://twitter.com/livefist

Как сообщается в пресс-релизе, самолет индийских ВВС Су-30МКИ, взлетевший с авиабазы Калайкунда, поразил ракетой Astra цель, находящуюся "за пределами прямой видимости". При этом отмечается, что "ракета успешно захватила движущуюся цель с высокой точностью, отвечая задачам операции".

Разработка индийской ракеты "воздух-воздух" стартовала еще в 2004 году, а первый удачный пуск с борта Су-30МКИ произошел в мае 2014 года, а в марте 2015 года ракета успешно поразила воздушную цель. По заявлению разработчиков, ракета может стать "одной из лучших в мире" в своем классе. Длина ракеты - 3,8 м, диаметр – 175 мм (с учетом крыльев – 254 мм). Общая масса ракеты 154 кг, в том числе боевая фугасная часть - 15 кг. Взрыватель бесконтактный. Оборудована активной радиолокационной ГСН. Дальность поражения заявлена в 110 км в передней полусфере и 20-25 км вдогон на высотах 15-20 км. Скорость полёта составляет примерно 4750 км/час.

Практически все конструктивные элементы корпуса изготовлены из композиционных материалов, что делает "Астру" сверхмалоразмерным воздушным объектом с ЭПР около 0,02 кв.м.

27.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Су-30
Су-30МК
Компании
DRDO
Похожие новости
12.09.2018
Прицельный экспорт
02.02.2018
Индия разрабатывает новые варианты ракеты "Брамос"
05.01.2018
"Теджас" примет участие в крупнейших маневрах
19.12.2017
"Брамос-А" - самое тяжелое оружие Су-30МКИ
24.11.2017
Первый запуск авиационной ракеты BrahMos-A с самолета Су-30МКИ в Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.09 04:32
  • 25
Израильскому F-35 предрекли уничтожение C-300
  • 28.09 02:54
  • 1
Россия может пригласить иностранных специалистов на работу в ОПК
  • 28.09 00:46
  • 4
Эксперт: целью новых санкций США стали российский МС-21 и новый авиадвигатель
  • 27.09 23:47
  • 17
Вопрос финансирования строительства атомных ледоколов типа "Лидер"
  • 27.09 21:49
  • 6
В Китае разработали прототип квантового радара
  • 27.09 21:48
  • 350
У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
  • 27.09 21:37
  • 25
"Туполев" в 2019 году начнёт модернизировать парк дальних бомбардировщиков Ту-22М3 - глава компании
  • 27.09 20:39
  • 6
Афганистан, Иран и КНР поддержали создание с Россией базы террористов
  • 27.09 20:28
  • 2
Су-57 вооружат сверхдальней гиперзвуковой ракетой Р-37М
  • 27.09 20:08
  • 119
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 27.09 19:01
  • 7
Борисов: более 500 тысяч новых кадров и 50 новых профессий востребованы предприятиями ОПК
  • 27.09 18:41
  • 2
AirForce Time (США): Авианаводчики, истребители, беспилотники. Украина проведет учения с союзниками на западном фланге России
  • 27.09 18:38
  • 4
Глава УВЗ рассказал о проекте беспилотного танка. Не на платформе "Армата"?
  • 27.09 18:20
  • 1
Все бывшие объекты по уничтожению химоружия в России планируется передать инвесторам к 2026 году - начальник профильного управления Минпромторга
  • 27.09 18:10
  • 3
Боевое крещение украинских бронекатеров на Азовском море