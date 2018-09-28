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28.09.2018
Военный паритет

Есть 17-я АПЛ класса "Вирджиния"

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USS North Dakota (SSN-784)
Подводная лодка USS North Dakota (SSN 784).
Источник: Reuters

24 сентября ВМС США приняли поставку 17-й АПЛ класса Virginia - USS South Dakota (SSN 790), построенной на верфи компании General Dynamics Electric Boat (GDEB), сообщает defpost.com 26 сентрября.

Крестной (спонсором) подводной лодки является Дини Демпси, жена бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов, отставного генерала армии Мартина Демпси. Ввод АПЛ в эксплуатацию запланирован на начало 2019 года.

USS South Dakota является седьмой из восьми АПЛ улучшенной версии Virginia Block III, имеет переработанную носовую часть для размещения двух больших модульных УВП, которые заменили 12 отдельных ПУ для КР Tomahawk. Каждая УВП может запускать шесть "Томагавков". Две большие УВП снизили стоимость строительства АПЛ, сохранив их "выдающиеся боевые возможности".

АПЛ класса "Вирджиния" имеют водоизмещение 7835 т, длина корпуса 377 футов, диаметр 34 фута, способны развивать скорость более 25 узлов и погружаться на глубину 800 футов, вооружение - торпеды Mark 48 и КР Tomahawk.

27.09.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
Проекты
Virginia АПЛ
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