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28.09.2018
ТАСС

Премию за разработку гражданской продукции на предприятиях ОПК учредили в Тульской области

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Легендарные разработки КБП
Легендарные разработки КБП – в открытой экспозиции Тульского государственного музея оружия. Фото Олега Фаличева.
Источник: Олег Фаличев / vpk-news.ru

Сообщается, что суммой в 200 тыс. рублей будут поощрять специалистов за вклад в разработку и внедрение в высокотехнологичной продукции

ТУЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Разработчиков высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на оборонных предприятиях Тульской области будут награждать премией имени конструктора Евгения Собинина, более 20 лет возглавлявшего Тульский оружейный завод. Сумма вознаграждения составляет 200 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Тульской областной думы.

"Тульская областная дума сегодня приняла закон об учреждении премии им. Е.Н. Сабинина, внесенный губернатором региона. Суммой в 200 тыс. рублей будут поощрять специалистов тульских оборонных предприятий за вклад в разработку и внедрение в высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", - сказали в пресс-службе.

Премия станет дополнительным стимулом развития научного творчества инженеров-конструкторов, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, тульские оборонно-промышленные предприятия наряду с выполнением долгосрочных контрактов по гособоронзаказу (ГОЗ) проводят модернизацию оборудования для выпуска гражданской продукции. Согласно задаче, поставленной президентом РФ перед отраслью ОПК, доля гражданской продукции, выпускаемой на военных заводах в общем объеме производства должна увеличиться к 2025 году до 30%, к 2030 году - до 50%.

Евгений Сабинин родился в Туле в 1919 году. С 1957 по 1980 годы возглавлял Тульский оружейный завод, стал инициатором серийного производства на нем автомат Калашникова, выпуск которого доходил до 200 тыс. штук в месяц. Награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской Революции. Преподавал в Тульском политехническом институте, умер в 2005 году.

27.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Тульский оружейный завод
Проекты
Гособоронзаказ
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