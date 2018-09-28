Сухопутные войска Индии заменят двигатели на танках Т-72

ЦАМТО, 27 сентября. Минобороны Индии одобрило закупку двигателей мощностью 1000 л.с. для ОБТ Т-72 Сухопутных войск страны с целью улучшения их мобильности, маневренности и набора скорости, а также повышения универсальности применения и эффективности в бою.

На прошедшем 25 сентября под председательством министра обороны Нирмалы Ситхараман заседании Совета по оборонным закупкам была одобрена закупка 1000 двигателей в категории "Покупай и делай" Процедуры оборонных закупок-2016 (DPP-2016).

Согласно информации министерства, большая часть двигателей должна быть произведена государственным управлением оружейных заводов OFB (Ordnance Factory Board) после передачи технологий. Это означает, что ограниченное количество силовых установок будет приобретено в готовом виде.

Хотя в сообщении не указан тип двигателя, источники Jane's Defence Weekly в СВ Индии сообщили, что они будут поставлены из России и заменят дизельные двигатели с воздушным охлаждением V12 мощностью 780 л.с., которыми в настоящее время оснащены 1700 ОБТ T-72 "Аджейя" Mk.1 и Mk.2, поставляемые с 1979 года. Большинство Т-72 были собраны по лицензии на государственном заводе тяжелого машиностроения (HVF) в Авади.

На вооружении СВ Индии также имеется более 1000 ОБТ T-90С, поставляемых с 2001 года, и 124 ОБТ "Арджун" Mk.1 национальной разработки. В конце 2016 года МО Индии одобрило импорт 464 усовершенствованных T-90МС в виде машинокомплектов общей стоимостью 134,80 млрд. рупий (1,855 млрд. долл.).

Совет также одобрил поправки к DPP-2016, которые предусматривают ограничение периода повторных заказов оборудования пятью годами после завершения гарантии в рамках предыдущих поставок. Совет также распространил положение о повторных заказах на закупку оборудования для военизированных формирований.

В течение длительного периода СВ Индии стремились заменить двигатели на ОБТ Т-72, которые составляют ядро танковых войск, но не могли найти подходящую альтернативу. За последние два-три года завод HVF сумел интегрировать на Т-72 российский двигатель мощностью 1000 л.с. и успешно провел полевые испытания танка с этим агрегатом.