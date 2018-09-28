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28.09.2018
Интерфакс-АВН

Вице-премьер Борисов заявляет о разработке комплекса мер для повышения уровня безопасности в стране

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Система «Безопасный город»
Система «Безопасный город».
Источник: www.rosinform.ru

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Правительство разработало ряд новых мер для обеспечения порядка и безопасности в стране, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Правительством разработан и реализуется целый комплекс мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности жизнедеятельности, включая транспортную и экологическую безопасность, безопасность населения, критической инфраструктуры и коммунального хозяйства. Эти меры уже позволили добиться вполне конкретных результатов", - сказал Ю.Борисов в четверг на конференции в Академии государственной противопожарной службы МЧС России.

Он отметил, что особую роль будет играть комплекс "Безопасный город".

"Инфраструктура, создаваемая в рамках построения АПК "Безопасный город", является базой для развития всех производных функций по управлению городским хозяйством - так называемых "умных городов", "светлых городов", "чистых городов" и всего, что связано с управлением городом", - сказал вице-премьер.

27.09.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Персоны
Борисов Юрий
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