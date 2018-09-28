Более 6 тыс. артиллеристов приняли участие в учениях ЮВО

Военнослужащие отработали более 1 тыс. нормативов, выполнили более 400 огневых задач

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Более шести тысяч артиллеристов приняли участие в учениях Южного военного округа (ЮВО), в ходе которых выполнили свыше 400 огневых задач.

Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

"Более 6 тыс. артиллеристов Южного военного округа выполнили свыше 400 огневых задач в едином разведывательно-ударном контуре в рамках проведения лагерного сбора с подразделениями ракетных войск и артиллерии ЮВО. В рамках Единого дня огня управление было организовано с командных пунктов мотострелковых и артиллерийских соединений, выполняющих учебно-боевые задачи на 18 общевойсковых полигонах, в том числе в Крыму, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье, а также на территории российских баз в Армении, Абхазии и в Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что артиллеристы отработали более 1 тыс. нормативов, выполнили более 400 огневых задач, в том числе около 50 "артиллерийских дуэлей".

Всего было задействовано более 1,5 тыс. единиц ракетных комплексов, артиллерийских и минометных установок, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также более 20 беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО, всего более 40 самолетов и вертолетов.

Вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала на командные пункты ЮВО.