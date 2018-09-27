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27.09.2018
Газета.ru

Не так страшен Пекин, как Москва: чего боится Пентагон

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Источник: gazeta.ru

Глава Пентагона заявил, что российское ядерное оружие - главная угроза для США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для США. Он заявил об этом во время выступления в Военном институте Вирджинии. По словам министра, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия - самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай - долгосрочной политической угрозой.

"Полагаю, если говорить о внешних вызовах, первое, на что следует обратить внимание, - ядерная угроза со стороны России, в меньшей степени Китай и, возможно, Северная Корея", - сказал министр обороны США Джеймс Мэттис во время выступления в Военном институте Вирджинии, передает РИА "Новости".

"По большому счету, оценки министра обороны США верны", - пояснил "Газете.Ru" экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По словам военачальника, стратегические ядерные силы (СЯС) России по своему боевому и численному составу могут в случае необходимости нанести США неприемлемый ущерб.

"Просто стратегические ядерные силы России в состоянии снести с лица земли США и причем сделать это несколько раз подряд", - пояснил военачальник. И в Пентагоне это прекрасно осознают. Ни одна страна в мире в течение как минимум ближайшего десятилетия не сравнится по ядерному потенциалу с Российской Федерацией, считает эксперт.

С ним согласен заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

"Северная Корея обладает лишь единицами ракет с межконтинентальной дальностью полета. Китай - несколькими десятками изделий подобного класса. Подобные стратегические ядерные силы даже в настоящий момент времени могут быть легко нейтрализованы силами национальной ПРО Соединенных Штатов", - рассказал "Газете.Ru" специалист. По его словам,

стратегические ядерные силы в КНР развиваются весьма высокими темпами, но пройдет еще немало времени, пока Китай сможет создать по числу своих ракет и боевых блоков реальную конкуренцию СЯС ВС Российской Федерации.

А сегодня только российские СЯС могут на практике осуществить массированный ракетно-ядерный удар, от которого у США в обозримой перспективе нет никакого противоядия.

Что касается гипотетического обмена ракетно-ядерными ударами, то 26 сентября отмечается своеобразный юбилей предотвращения ядерной войны между США и СССР. Считается, что именно в этот день в 1983 году замначальника отдела боевых алгоритмов и программ подполковник-инженер командного пункта космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении Станислав Петров своими действиями спас мир от ядерного апокалипсиса.

Однако непосредственные участники тех событий - сослуживцы и непосредственные командиры Станислава Петрова, опрошенные "Газетой.Ru", полагают, что роль подполковника в спасении человечества несколько преувеличена и в большинстве последующих публикаций в СМИ события на КП части в Курилово в ночь на 26 сентября 1983 года излагаются не совсем верно.

За рядовой технический сбой на КП космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении, который не привел ни к каким тяжелым последствиям, выдается чуть ли не "восстание машин", которое правильными действиями подполковника Петрова было подавлено в самом зародыше.

"Раздули это событие до чуть ли не галактического масштаба люди, которые никогда не имели отношения к системе предупреждения о ракетном нападении (СПРН)", - так характеризует случай на КП части в Курилово один из сослуживцев Станислава Петрова.

По его словам, в те годы шел период отладки космической системы обнаружения стартов баллистических ракет УС-КС, ошибки и ложные срабатывания были далеко не единичным фактом. 26 сентября 1983, вспоминает он, произошел один из очередных сбоев программного обеспечения, по каналам автоматизированного управления эта информация ушла наверх и была продублирована устным докладом подполковника Петрова о ложном срабатывании системы.

Разработчики системы УС-КС и руководящий состав 3-й отдельной армии предупреждения о ракетном нападении в своих воспоминаниях практически не останавливаются на этом событии и не наделяют этот рядовой сбой никакими трагическими чертами. Конструкторы и эксплуатанты этого вооружения в беседе с военным обозревателем "Газеты.Ru" называют эпизод, произошедший 26 сентября 1983 года на КП части космического эшелона СПРН, чрезмерно преувеличенным по своему значению.

Не совсем верно трактуются эти события и во многих сегодняшних публикациях. Командный пункт воинской части космического эшелона близ деревни Курилово Калужской области выдается чуть ли не за ЦКП - Центральный командный пункт, а ведь это уже уровень вида Вооруженных сил, и размещен он был совершенно в другом месте.

Считается, что подполковник Петров в случае этого компьютерного сбоя немедленно объявил боевую тревогу, однако и это не совсем так. Объявление тревог - прерогатива вышестоящего КП системы предупреждения о ракетном нападении в Солнечногорске.

Или же про события 26 сентября в Курилово пишут так - "на большой электронной карте США, установленной в ЦКП, замерцала точку старта МБР". Про ЦКП уже сказано выше, но вот даже такая мелкая деталь - карта на КП части в Курилово в 1983 году была фанерная, на ней были укреплены световые табло и транспаранты, которые отражали разного рода цифры и так называемые мнемопризнаки (иными словами, различия в цветах, сигнализирующие о том или ином характере действий). В общем, до настоящей электронной карты в те времена было еще далеко.

Или такая деталь. Пишут, что факел межконтинентальной баллистической ракеты обнаруживался спутниками системы УС-КС в момент выхода ракеты из ШПУ, а на самом деле это происходило на фоне так называемого темного космоса.

Что касается сослуживцев подполковника Петрова, то генералы и офицеры характеризуют его положительно, единодушно отмечают его высокую профессиональную подготовку. Последние годы жизни Станислав Петров жил в подмосковном Фрязино и недавно умер.


Михаил Ходаренок

26.09.2018
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