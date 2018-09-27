В войска ВВО поступила крупная партия мобильных медицинских операционных на базе армейских вездеходов

ЦАМТО, 26 сентября. На обеспечение медицинских подразделений Восточного военного округа поступила крупная партия современных мобильно-операционных пунктов на базе армейских автомобилей повышенной проходимости КамАЗ-43114.

Операционная предназначена для оказания неотложной помощи, проведения срочных операций вдали от медицинских учреждений. Она полностью автономна. Оборудование включает системы освещения, отопления, вентиляции и водоснабжения. Закрытый кузов-фургон оборудован операционным столом и позволяет комплектовать его всеми современными средствами жизнеобеспечения.

При стационарном развертывании комплекса в комплекте операционной оборудуются две палатки – предперевязочная и эвакуационная.

Одной из главных особенностей операционных является их вездеходность и повышенный запас хода. Машина может совершить марш с полной заправкой на расстояние около одной тысячи километров.

Поступившие машины значительно повышают возможности медицинских подразделений округа и обеспечат необходимую помощь в сложных ситуациях, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.