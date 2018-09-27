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27.09.2018
ЦАМТО

Сухопутные войска Перу получили новые грузовики и вертолеты

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Ми-171Ш-П
Вертолет Ми-171Ш-П ВВС Перу в экспозиции выставки SITDEF-2017.
Источник: bmpd

ЦАМТО, 26 сентября. Сухопутные войска Перу получили новые автомобили для оснащения подразделений, размещенных в Лиме и Икитос, а 5-я дивизия, штаб которой размещен в Икитос, приняла вертолеты для укомплектования недавно созданного авиакрыла.

По информации Jane's Defence Weekly, 5-я дивизия получила шесть грузовых автомобилей для перевозки личного состава, служебный транспорт, различное вооружение, боеприпасы и другую военную технику. Судя по фотографиям с церемонии передачи, СВ получили три грузовика MAN 20.280 DFAEG с колесной формулой 6x6. Кроме того, авиакрылу дивизии, расположенному на военной базе "Сарженто Альфредо Варгас Герра" в Икитос, переданы два вертолета, включая один российский Ми-171Ш.

Гарнизон в Лиме получил 11 грузовиков американской компании Navistar Defense, в том числе 10 International 7000-MV GTT с колесной формулой 6x6. Они были приобретены в США в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS).

Оснащение вертолетами позволит командованию 5-й дивизии быстрее перебрасывать войска в условиях тропических лесов Амазонки. В последние месяцы соединение провело несколько операций против наркоторговцев и нарколабораторий в районе реки Путумайо, по которой проходит граница между Перу и Колумбией.

26.09.2018
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