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27.09.2018
Российская газета

Три самые желанные российские военные технологии назвали в Китае

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Пуск ракеты
Пуск ракеты.
Источник: rg.ru

Несмотря на то, что Россия занимает второе место в мире по экспорту вооружений, а эта статья дохода является существенным подспорьем для бюджета страны, есть передовые технологии, продажа которых за рубеж на сегодня невозможна. И именно они, естественно, являются наиболее желанными, в частности, для Китая, пишет издание "Цзиньжи тоутяо".

По мнению автора статьи, из-за экономических проблем Россия уже начала экспортировать военные технологии, которые в более благоприятных условиях вряд ли стала бы продавать. Впрочем, наиболее передовые разработки иностранцам до сих пор недоступны.

На первое место в этом рейтинге китайское СМИ ставит атомные подводные лодки (АПЛ), которые были самыми передовыми еще во времена СССР. Особенно отмечается малозаметность отечественных субмарин, по технологиям шумоподавления Россия на голову обогнала другие государства, отмечается в статье. В качестве примера приводятся АПЛ проекта 955 "Борей" водоизмещением 24 тысячи тонн, "громкость" которых не превышает 108 децибел.

На втором месте - межконтинентальные баллистические ракеты. Здесь автор выделяет МБР "Сармат" за ее мощность и дальнобойность, а также способность преодолевать самые серьезные средства ПВО, прежде всего, благодаря технологии "орбитальной атаки".

Напомним, этот стратегический комплекс еще не принят на вооружение, и многие его характеристики до сих пор не раскрываются. Известно, что "Сармат" - единственное в мире оружие, способное достичь любой точки земного шара по неоптимальной (неожиданной для противника) траектории. Запас мощности позволяет 200-тонной ракете летать через оба полюса. К цели 30-метровая ракета доставляет более 10 боеголовок мощностью до мегатонны каждая.

Замыкает Топ-3 желанных технологий секрет производства авиадвигателей. По мнению автора, российские разработки в этой сфере обогнали свое время, тогда для китайской военной промышленности эта сфера по-прежнему остается слабым звеном, тормозящим общий прогресс.

"Очень жаль, что три вышеописанных вида оружия, приводящего противников в трепет, Россия ни при каких обстоятельствах не продаст", - резюмирует "Цзиньжи тоутяо".

С полным переводом статьи можно ознакомиться на портале "ИноСМИ".


Алексей Иванов

26.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
Сармат МБР
Проекты
955 Борей
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