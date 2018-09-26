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26.09.2018
bmpd.livejournal.com

Атомный подводный крейсер "Казань" вышел в море

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Как сообщают, 24 сентября 2018 года из Северодвинска впервые вышел в море на заводские ходовые испытания головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (885М, шифр "Ясень-М"), построенный на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП).

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018 (с) Олег Кулешов

Напомним, что официальная закладка головного атомного подводного крейсера К-561 "Казань" (заводской номер 161) модифицированного проекта 08851 была произведена в Северодвинске 24 июля 2009 года. В настоящее время строительство корабля ведется по контракту № Н/1/2/0614/ГК-11-ДГОЗ от 9 ноября 2011 года между Министерством обороны России и СМП на выполнение опытно-конструкторской работы по строительству и поставке заказа с заводским номером 161. Проект 08851 разработан АО "Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Вывод атомного подводного крейсера "Казань" из цеха СМП в спусковой плавучий док "Сухона" был произведен 31 марта 2017 года, а фмзический спуск корабля на воду из плавучего дока был осуществлен 8 апреля 2017 года.

Сдача корабля по условиям контракта 2011 года была намечена на декабрь 2017 года, однако фактически произойдет в лучшем случае только в 2019 году.

Построенный для ВМФ России на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" головной атомный подводный крейсер К-561 "Казань" модифицированного проекта 08851 (шифр "Ясень-М") выходит на заводские ходовые испытания из Северодвинска, 24.09.2018 (с) Олег Кулешов

25.09.2018
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Компании
Малахит С-ПМБМ
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
885 Ясень
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