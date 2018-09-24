Вице-министр обороны США: Польша не готова к «Fort Trump»

Во время официального визита в Белый Дом президент Польши Анджей Дуда рассказал, что хочет, чтобы США создали в Польше постоянную военную базу. Заместитель министра обороны США считает, что Польша еще не готова к этому.

Во время встречи с Дональдом Трампом президент Польши заявил, что рад военному присутствию США на территории Польши и хочет, чтобы численность американских военнослужащих стала еще больше.

"Я надеюсь, что господин президент примет решение о направлении в Польшу очередных американских частей вместе с оснащением", – заявил Анджей Дуда.

Говоря о постоянной американской базе на территории Польши, Анджей Дуда утверждал, что это в интересах обоих стран. Он добавил на пресс-конференции, что новая база могла бы называться "Fort Trump".

Тем временем, вице-министр обороны США Марк Эспер сообщил, что вопрос создания на польской территории постоянной базы рассматривался в ходе его визита в Польшу еще в январе текущего года.

По мнению Марка Эспера территория, которую выделяет Польша под базу недостаточно большая, чтобы, например, проводить на ней артиллерийские стрельбы. Он также обратил внимание на проблемы связанные с транспортировкой вооружения и военнослужащих. Кроме того, могут возникнуть административные проблемы.

Дональд Трамп подчеркнул, что Польша заявила о готовности понести "огромные расходы", связанные с размещением на ее территории постоянной американской базы. Скорее всего, расходы превзойдут сумму в 2 млрд американских долларов – именно столько, по мнению Трампа, необходимо для размещения постоянного контингента США в Польше.

Все это свидетельствует о том, что ВПР Польши не желает вкладывать деньги в развитие национальных вооруженных сил, не говоря уже про здравоохранение, образование и промышленность, зато готово кормить и содержать "чужую армию".

Автор: Николай Астровский