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21.09.2018
Военное обозрение

Китай – большая угроза, чем Россия: Помпео расставил приоритеты

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Серьезность угрозы Китая состоит в том, что со временем она создаст риски для экономического развития Соединенных Штатов, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Майка Помпео.

https://ru.wikipedia.org

По словам Помпео, Москва, безусловно, ведет себя агрессивно, вмешивается в американские выборы и т.п. Тем не менее, Россия под руководством Путина остается лишь "забиякой".

США дают ей отпор и сдерживают, где только можно, сказал он журналистам, отвечая на вопрос, кто больше угрожает Америке – Москва или Пекин.

Однако если проанализировать события в долгосрочной перспективе, то станет ясно, что действия Китая намного опаснее, поскольку представляют угрозу продолжению экономического роста Соединенных Штатов, всему жизненному укладу американцев, пояснил госсекретарь.

Напомним, ранее Пентагон в своей новой стратегии по кибербезопасности назвал Россию и Китай главными угрозами для США, ведущими "вредоносную кибердеятельность", которые несут в себе "неприемлемые" для американцев риски.

В Совете Федерации в свою очередь отметили, что подобные заявления, прописанные в новой стратегии Минобороны США, могут стать предлогом для масштабных кибератак на объекты России и Китая.

20.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Кибербезопасность
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