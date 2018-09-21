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21.09.2018
Интерфакс-АВН

"Адмиралтейские верфи" планируют подписать контракты на две подлодки проекта 677 в 2019 году

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Подлодка проект 677 Лада
Подлодка проект 677 Лада в Баренцевом море.
Источник: © Фото : предоставлено ЦКБ "Рубин"

Санкт-Петербург. 20 сентября. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - "Адмиралтейские верфи" планируют заключить контракты на строительство четвёртой и пятой подводных лодок проекта 677 в 2019 году, сообщил журналистам генеральный директор судозавода Александр Бузаков в четверг.

"Мы планируем по программе ГПВ в следующем году подписать контракты на четвёртую и пятую подводные лодки этого проекта", - сказал А.Бузаков журналистам после торжественной церемонии спуска на воду подводной лодки "Кронштадт" в четверг.

В четверг на "Адмиралтейских верфях" торжественно спустили на воду подводную лодку проекта 677 "Кронштадт" для ВМФ России.

Дизель-электрические субмарины проекта 677 ("Лада") разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин". Они предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, нанесения ударов по наземным объектам, защиты морского побережья и морских коммуникаций, ведения разведки.

Водоизмещение подлодок составляет 1,8 тыс. тонн. Они способны развивать скорость до 21 узла, погружаться на глубину до 350 м. Экипаж корабля составляет 36 человек. Подлодки проекта 677 отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс" - до 10 единиц.

Головная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010 году находится в опытной эксплуатации. Серийные субмарины "Кронштадт" и "Великие Луки" были заложены в 2005 и 2006 году соответственно. Их строительство приостанавливалось, и было возобновлено в 2013 году.

АО "Адмиралтейские верфи" специализируется на строительстве военных кораблей и судов, подводных лодок и надводного нефтеналивного флота. Предприятие входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация".

20.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Club-S
Б-586 Кронштадт
П-800 Оникс
Компании
Адмиралтейские верфи
Кронштадт
ОСК
Проекты
677 Лада
Калибр КР
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