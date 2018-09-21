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21.09.2018
Газета.ru

"Вернем Крым - российской базы в Севастополе не будет"

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Петр Порошенко
Петр Порошенко.
Источник: https://inforeactor.ru/

Порошенко пообещал ликвидировать базу российского флота в Севастополе

Президент Украины Петр Порошенко пообещал "убрать" российский флот из Крыма, если полуостров вернется под юрисдикцию Киева. Об этом он заявил в ходе ежегодного послания Верховной раде. Порошенко собирается убрать из конституции норму, которая разрешала ВМФ РФ базироваться в Севастополе после развала СССР. В Совфеде и Госдуме в ответ на это заявили, что "за тысячу лет многое может произойти", но русский флот в Крыму "будет вечно".

Президент Украины Петр Порошенко в своем ежегодном послании Верховной раде заявил, что уберет из конституции страны норму, закрепляющую базирование ВМФ России в Крыму.

"После того, как мы вернем Крым, российской базы в Севастополе точно не будет", - заявил украинский глава.

Напомним, что 20 января 1991 года в Севастополе был проведен референдум, на котором 97% жителей высказались за "статус Севастополя - главной базы Черноморского флота, города союзно-республиканского подчинения". В 1995 году, после многолетних трений и конфликтов на высшем уровне, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кучма подписали Соглашение о раздельном базировании российского Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины.

В 1997 году базирование Черноморского флота России в Севастополе было закреплено Договором о дружбе. 12 июня 1997 года на кораблях российского Черноморского флота был поднят исторический Андреевский флаг. Россия арендовала у Украины базу в Севастополе, ежегодно выплачивая около $100 млн. Выплаты производились с помощью погашения Россией части государственного долга Украины.

Весной 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации по итогам общенародного референдума, в поддержку воссоединения выступили более 95% жителей полуострова.

В российском парламенте встретили слова Порошенко об "изгнании" Черноморского флота с иронией. Первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин заявил, что "база Черноморского флота в Севастополе будет вечно - никаких "если" быть не может", сообщает ФАН.

При этом накануне, 19 сентября, президент Украины Петр Порошенко отказался продлевать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. Решение Киева вызвало в Москве довольно бурную реакцию. Так, в департаменте информации и печати МИД России заявили, что украинское руководство в "антироссийском угаре" наносит "колоссальный" урон национальным интересам самой Украины.

Как сообщает НСН, бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж разглядел опасности для Киева из-за разрыва Договора о дружбе с Россией. По его словам, этот шаг может повлиять не только на отношения между странами, но и затронет ситуацию с Крымом.

"Здесь надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. Россия будет указывать, что они Крым вернули себе, не нарушая договор", - заявил Маломуж.

Украинский глава неоднократно заявлял, что Крым "оккупирован" Россией, и грозился вернуть его обратно.

В начале августа украинский президент пообещал, что сине-голубой флаг будет реять над Ялтой - так он поздравил ялтинцев с Днем города. Кроме того, он назвал Ялту "жемчужиной украинского государства" и пожелал, чтобы Крым вновь оказался под властью Киева.

На призыв Порошенко повесить флаг Украины над Ялтой ответил член Совета Федерации, глава комиссии по информационной политике Алексей Пушков. Он заявил, что при рейтинге в 8% Петру Порошенко остается лишь бодро обещать вывесить флаг Украины над неподконтрольными городами - и эти обещания его ни к чему не обязывают.

"Всем известно, что ни Ялта, ни Крым никогда не были "жемчужинами украинского государства", - подчеркнул Пушков в своем твиттере.

1 июля президент Украины во время поздравления украинских моряков с днем военно-морских сил Украины пообещал, что в бухтах Севастополя снова будет поднят украинский флаг. Ранее украинский президент в своем обращении к севастопольцам в честь Дня города пообещал поднять флаг Украины над Севастополем, отметив в поздравлении, что это "украинский" город.

Президент России Владимир Путин на протяжении четырех лет с момента воссоединения неоднократно и в разных ситуациях подчеркивал, что вопрос о принадлежности Крыма "закрыт раз и навсегда".


Иван Апулеев

20.09.2018
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ЧФ
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