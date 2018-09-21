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21.09.2018
ТАСС

Более 5 тыс. военных отработали пуски из зенитных ракетных систем и комплексов на юге РФ

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1.
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

Всего было задействовано около 3 тыс. единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Более 5 тыс. российских военнослужащих отработали пуски из зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе С-400, "Бук-М3" и "Панцирь-С1" в семи регионах Южного военного округа (ЮВО), в том числе в Крыму. Об этом сообщил в четверг начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Зенитные ракетные комплексы ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и С-400 зенитно-ракетных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые пуски в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО", - рассказал он.

Как пояснил Астафьев, пуски проводились в рамках Единого дня огня на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, республиках Дагестан, Северная Осетия и Крым.

"К мероприятию боевой подготовки было привлечено более 5 тыс. военнослужащих и задействовано около 3 тыс. единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", - рассказал Астафьев.

Также были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО - всего более 20 самолетов и вертолетов.

20.09.2018
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принадлежат ТАСС
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