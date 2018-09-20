Канадский патрульный гигант

В следующем году канадские ВМС получат арктический морской патрульный корабль нового типа. Вчера, 17 сентября, портал navaltoday.com сообщил о том, что компания Irving Shipbuilding спустила на воду первый корабль типа Harry DeWolf.

Канадское правительство заказало постройку шести арктических патрульных кораблей в 2015 году, а в марте 2016 года был заложен первый из них, получивший название Harry DeWolf. Корабль достраивается на плаву и приступит к испытаниям уже в начале следующего года, после чего будет передан ВМС Канады.

В Irving Shipbuilding указывают, что Harry DeWolf — крупнейший отечественный корабль, построенный для ВМС Канады за последние полвека. Новые канадские патрульные спроектированы на базе норвежских кораблей типа Svalbard, но имеют упрощённую конструкцию для снижения стоимости производства.

Длина Harry DeWolf составляет 103 м, водоизмещение — 6615 т. Корабль развивает скорость до 17 узлов по открытой воде и 3 узла при движении через лёд. Экипаж Harry DeWolf будет насчитывать 65 человек, вооружение корабля составят 25-мм автоматическая пушка BAE Mk 38 и два пулемёта M2 Browning. Кроме того, на каждом из канадских патрульных будет оборудована площадка и ангар для вертолёта Sikorsky CH-148 Cyclone или Bell CH-146 Griffon.