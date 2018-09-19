Израиль прокомментировал крушение российского Ил-20. Виноват "режим Асада"

Израильское военное ведомство наконец-то прокомментировало гибель 15 российских военнослужащих во время крушения самолета радиолокационной разведки Ил-20 у побережья Сирии, заявив, что Израиль скорбит в связи данным происшествием, передает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера Армии обороны Израиля.

Минобороны РФ

Заявив о своей скорби, Минобороны Израиля категорично отвергло вину и ответственность за крушение самолета и гибель российских военнослужащих. По мнению Израиля, в том, что во время ночной атаки израильских F-16 в сирийской провинции Латакия был сбит российский самолет, виноваты исключительно "режим Асада", Тегеран и Хезболла.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу вовремя телефонного разговора с главой израильского военного ведомства Авигдором Либерманом прямо заявил, что в крушении российского самолета виновата Израиль, F-16 которого прикрылись российским и подставили его под удар. Шойгу подчеркнул, что Россия оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля.

Между тем израильский посол был вызван в российский МИД "в связи со сложившейся ситуацией". Прибывшая в российское внешнеполитическое ведомство заместитель посла Израиля Керен Коэн-Гат от комментариев отказалась.

На месте крушения самолета ведутся поисковые работы, обнаружены и подняты на борт фрагменты тел пяти членов экипажа самолета, личные вещи и обломки самолета.