"Адмирал Горшков" впервые вышел в море для отработки задач боевой подготовки

Экипаж проведет учения по связи и ряд боевых мероприятий по противовоздушной и противолодочной обороне

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков", принятый в боевой состав ВМФ РФ 28 июля, впервые вышел из главной базы Северного флота (Североморск) в Баренцево море для отработки задач курса боевой подготовки. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе флота.

"В морских полигонах корабль будет взаимодействовать с авиацией. Облет систем радиотехнического вооружения фрегата выполнят самолеты смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота", - сообщили на флоте.

Экипаж отработает несение ходовой вахты, выполнит тренировки по борьбе за живучесть, проведет учения по связи, а также ряд боевых мероприятий по противовоздушной и противолодочной обороне.

Как отметили на флоте, данный выход фрегата в море - первый с момента прибытия его на Северный флот в качестве штатной боевой единицы.

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прибыл на Северный флот из Санкт-Петербурга 8 сентября. Он зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота - самого крупного соединения надводных кораблей ВМФ России. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" является первым надводным кораблем - носителем крылатых ракет "Калибр" на Северном флоте.