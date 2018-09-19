Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20

В компании сообщили, что капитальный ремонт самолет проходил в 2011 году

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-20 Минобороны РФ, сбитый в небе Сирии, был полностью исправен и последний капитальный ремонт проходил в 2011 году. Об этом говорится в сообщении компании - производителя самолета "Ил".

"Самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года", - говорится в сообщении.