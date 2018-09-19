Компания-производитель заявила об исправности сбитого в Сирии российского Ил-20
Самолет Ил-20.
Источник: © Максим Кузовков/ТАСС
В компании сообщили, что капитальный ремонт самолет проходил в 2011 году
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Самолет Ил-20 Минобороны РФ, сбитый в небе Сирии, был полностью исправен и последний капитальный ремонт проходил в 2011 году. Об этом говорится в сообщении компании - производителя самолета "Ил".
"Самолет Минобороны России Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года", - говорится в сообщении.
18.09.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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1 комментарий
№1
Восход
19.09.2018 06:29
Все ЛА ВВС должны быть оснащены БКО (включающие средства РЭР и РЭП,а так же отстреливаемые ловушки и твердотельные лазеры ИК и УФ диапазонов).
В любом из случаев это будет дешевле потери машины с экипажем. И даже если не гарантирует выживание во всех возможных боевых ситуациях, то во всяком случае значительно повышает шансы на благоприятный исход.
Кроме этого если бы в паре с Ил-20 находился Су-34 с подвесными контейнерами Тарантул, то это так же свело бы к минимуму вероятность произошедшей трагедии.
Т.е. стоит острый вопрос о закупке в строевые части нескольких десятков Су-34 в узкой специализации самолета РЭБ для коллективной обороны.
В любом из случаев это будет дешевле потери машины с экипажем. И даже если не гарантирует выживание во всех возможных боевых ситуациях, то во всяком случае значительно повышает шансы на благоприятный исход.
Кроме этого если бы в паре с Ил-20 находился Су-34 с подвесными контейнерами Тарантул, то это так же свело бы к минимуму вероятность произошедшей трагедии.
Т.е. стоит острый вопрос о закупке в строевые части нескольких десятков Су-34 в узкой специализации самолета РЭБ для коллективной обороны.
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