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17.09.2018
Lenta.ru

Опровергнута одна из версий появления дыры в обшивке "Союза"

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Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09"
Космический корабль "Союз МС-09" и грузовой космический корабль "Прогресс МС-09".
Источник: © NASA

Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" завершила внутреннее расследование по факту появления дыры в обшивке космического корабля "Союз МС-09" и опровергла версию, что она появилась при сборке на предприятии в подмосковном Королеве. Об этом сообщает источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли.

"Последние фотографии обшивки космического корабля "Союз МС-09" были сделаны в цехе 45 Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия". Фотофиксация производилась до и после установки экранов противометеоритной защиты. По фотографии никаких отверстий на корпусе не обнаружено", — сказал он.

После этого корабль закрыли экранно-вакуумной теплоизоляцией и направили в цех окончательной сборки, потом перевезли на контрольно-испытательную станцию на территории РКК "Энергии", а затем доставили на космодром Байконур.

"Таким образом, если не учитывать версию сверления корабля в космосе, отверстие было проделано в те 180 суток между тем, как [корабль] покинул цех в РКК "Энергии" и запуском на орбиту", — отметил собеседник агентства.

14 сентября сообщалось, что центры управления полетами в Москве и Хьюстоне располагают данными о постепенно нараставшей в течение нескольких дней до обнаружения дыры в "Союзе" утечке воздуха на МКС. Это делает невозможной версию об "астронавтах-диверсантах". Однако в тот же день стало известно, что в обшивке корабля нашли новые следы дрели на внешнем экране противометеоритной защиты.

Об утечке воздуха на МКС сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 30 августа. Причиной неполадок оказалось отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля "Союз", пристыкованного к российскому сегменту станции, космонавтам удалось оперативно его заделать.

16.09.2018
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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