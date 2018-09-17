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17.09.2018
ТАСС

Шойгу пообещал, что масштабные маневры войск будут проводиться в России каждый пять лет

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Гер
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин и начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

По словам министра обороны РФ, это необходимо для понимая уровня боеготовности личного состава и техники

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Масштабные маневры войск будут проводиться в России каждые пять лет. Об этом сообщил в воскресенье министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, проведение масштабных маневров войск "Восток-2018" было запланировано в 2017 году. "Когда мы утверждаем у Верховного главнокомандующего план проведения крупных мероприятий следующего года, дается основная канва того, что мы будем проводить в следующем году. Единственное, что не попадает в этот план - это внезапные проверки. Естественно, мы планировали эти учения, и предполагаем их проводить дальше каждые пять лет", - сказал Шойгу.

По его словам, госпрограмма вооружения рассчитана на десять лет, поэтому нужны какие-то промежуточные точки отсчета. "Потому что вкладывая такие средства в перевооружение армии, флота надо понимать и видеть, куда мы движемся и все ли у нас действительно в порядке", - отметил Шойгу.

Маневры войск "Восток-2018" проводятся под руководством министра обороны с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2018 год на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана.

К маневрам привлечены органы военного управления и войска Восточного военного округа, часть органов военного управления и войск Центрального военного округа, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, Дальней и Военно-транспортной авиации Воздушчо-космических сил. В общей сложности задействовано около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, а также порядка 80 кораблей и судов обеспечения.

16.09.2018
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принадлежат ТАСС
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