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17.09.2018
ТАСС

Бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удар по аэродрому "противника" в Забайкалье

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Ту-22М3
Ту-22М3.
Источник: © Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В ходе упражнений использовались авиационные бомбы массой до 500 кг, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Экипажи более 10 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил России в рамках учений "Восток-2018" нанесли бомбовые удары по объектам аэродрома условного противника на авиационном полигоне в Забайкальском крае. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Летчики Дальней авиации поразили мишени, обозначающие стоянки авиационной техники, самолеты на взлетно-посадочной полосе, укрытия авиатехники, склады и командно-диспетчерский пункт аэродрома условного противника", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что в ходе упражнений использовались авиационные бомбы массой до 500 кг. Всего в полетах принимали участие более 10 экипажей Ту-22М3.

Маневры "Восток-2018" проходят на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России и прилегающих акваториях Тихого океана с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Всего в маневрах участвует около 300 тыс. российских военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. боевой техники (танков, бронетранспортеров и других машин), до 80 кораблей и судов обеспечения.

15.09.2018
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принадлежат ТАСС
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