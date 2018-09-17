Popular Mechanics (США): Российская пропаганда о военных учениях и об армии России

Сегодня в России проходят учения «Восток-2018». Минобороны России опубликовало несколько видео с этих учений, дабы вкратце рассказать о том, чем занимаются российские и китайские военнослужащие. Журнал Popular Mechanics считает эти материалы пропагандистскими и что их стоит воспринимать с разумной дозой скептицизма, но они дают возможность оценить редко демонстрируемые аспекты деятельности и образцы техники российской армии.

На Дальнем Востоке России летят ракеты и парят истребители: в разгаре военные учения.

Сегодня на всей территории России проходят учения "Восток-2018". В них участвуют военно-воздушные силы, сухопутные войска, военно-морской флот и даже ядерные силы. Хотя количество участников Россия явно преувеличила (297 тысяч), привлеченные к маневрам войска иногда делают поразительные вещи.

Российское Министерство обороны опубликовало несколько видео с этих учений, дабы вкратце рассказать о том, чем занимаются российские (и китайские) военнослужащие. Эти материалы следует считать пропагандистскими и воспринимать с разумной дозой скептицизма, но они дают возможность оценить редко демонстрируемые аспекты деятельности и образцы техники российских вооруженных сил, начиная с экранов РЛС зенитно-ракетных комплексов, и кончая истребителями и бомбардировщиками, которые готовятся к вылету в сторону воздушного пространства Аляски.

На первом видео нам показывают, как российские ПВО участвуют в маневрах "Восток". Расчеты зенитно-ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2" бегом занимают свои места в боевых и транспортно-заряжающих машинах, готовясь сбивать подлетающие самолеты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты противника.

Серия комплексов "Тор" - это проект холодной войны, и сейчас производится его новая модификация "Тор-М2", в состав которой входит прямоугольная поисковая РЛС, установленная на крыше машины. Такая радиолокационная станция может сопровождать до 48 целей, а пуск ракет производится каждые две секунды. У "Тора" всегда наготове восемь ракет, и максимальная дальность каждой составляет семь километров.

Далее показан зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". У него две 30-мм автоматические пушки и 12 ракет с радиолокационным слежением. Пушки способны поражать цели на удалении до четырех километров, а дальность ракет составляет 12 километров.

На видеокадрах мы также видим тяжеловесов российских ПВО - системы С-300 и С-400 ("Триумф"). Эта серия примерно соответствует американскому ЗРК "Пэтриот", который является системой ПВО большой дальности и предназначен для борьбы с самолетами, крылатыми ракетами и даже с баллистическими ракетами малой дальности. Система в базовой комплектации состоит из четырех ракет в пусковых контейнерах на автоприцепе и РЛС с защитой от помех.

На следующем видео мы видим российские крылатые ракеты наземного базирования. Пуск крылатой ракеты 9M728 (она же Р-500) производится с мобильной пусковой установки. Эксперты считают, что основой для 9M728 отчасти стала противокорабельная ракета "Калибр". Показанное на видео подразделение крылатых ракет может входить в состав 20-й, 103-й или 107-й ракетных бригад (все дислоцируются в Восточном военном округе).

В этом месяце российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС уже дважды залетали в опознавательную зону ПВО Аляски. В отличие от первого случая, который имел место 1 сентября, на сей раз "Медведи" полетели в сопровождении многоцелевых истребителей Су-35. Американские F-22 осуществили перехват четырех российских самолетов без каких-либо инцидентов.

В данном случае мы видим происходящее глазами россиян. Видео было сделано на неназванном аэродроме, и на нем видно, как Ту-95 и Су-35 выруливают на ВПП и готовятся к взлету. Как заявило российское Министерство обороны, два бомбардировщика Ту-95МС в сопровождении двух Су-35С и самолета-заправщика Ил-78 "в рамках учений "Восток-2018" пролетели над Баренцевым, Чукотским, Восточно-Сибирским морями и Северным Ледовитым океаном".

В учениях "Восток" впервые принимают участие китайские военные. Согласно поступившим ранее сообщениям, к ним привлечены 3 500 военнослужащих и 50 летательных аппаратов из КНР. На видео показаны некоторые китайские самолеты и вертолеты. Прежде всего, это истребитель-бомбардировщик Xian JH-7 ("Летающий леопард"). Скорее всего, этот самолет оказывает непосредственную авиационную поддержку своим войскам, ведущим боевые действия на земле.

На кадрах видео мы видим похожий на осу китайский легкий ударный вертолет Harbin Z-19. За ним следуют ударные вертолеты Harbin Z-9W.

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Кайл Мизоками (Kyle Mizokami)