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17.09.2018
РИА Новости

Борисов оценил переход на нацвалюты в расчетах за военную технику

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Монеты России. Архивное фото
Монеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Трефилов

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ряд контрактов по военно-техническому сотрудничеству уже переведены на расчеты в национальных валютах, однако спрогнозировать сроки полного перехода на подобные платежи пока нельзя, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Это производная от тех санкций, которые были введены США и поддержаны европейскими странами. Это действительно определённого рода проблема, но которая тоже имеет свое решение. Это переход на расчеты в национальных валютах. Нам доллары не нужны, нам рубли нужны. Рубль - достаточно стабильная валюта, несмотря на те волатильности и прыжки курса", - сказал Борисов.

По его словам, в этом направлении ФСВТС и "Рособоронэкспорт" проводят серьезную работу. "В принципе, основные наши партнёры - покупатели нашей техники - смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что Россию интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность и которую всегда можно превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. "На долларе свет клином не сошёлся. Все, что выгодно для российского производителя, все пригодно. Ряд контрактов уже переведены в национальные валюты. Точно назвать время полного перехода на расчеты в национальных валютах нельзя", - резюмировал Борисов.

14.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Ирак
Китай
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ФСВТС РФ
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Борисов Юрий
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