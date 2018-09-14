Обвинения Франции в адрес России в опасном поведении в космосе бездоказательны - МИД РФ

Инцидент со сближением спутников исчерпан, Минобороны РФ дало Парижу все разъяснения

Москва. 13 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Москве считают исчерпанным инцидент со сближением российского и французского спутников, а обвинения со стороны Парижа в опасном поведении России в космосе - необоснованными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С недоумением и разочарованием мы восприняли выступление министра обороны Франции 7 сентября в Национальном центре космических исследований. Прозвучали бездоказательные обвинения к России, цитирую, "во враждебном поведении в космосе". Хотела бы напомнить, что в начале этого года министерство обороны РФ дало все необходимые разъяснения в связи с озабоченностью Парижа относительно якобы произошедшего в 2017 году опасного сближения, как они это называли, российского телекоммуникационного спутника и французского, которое, по словам главы Минобороны Франции, имело агрессивный характер", - сказала она в четверг на брифинге в Москве.

"В частности, отмечалось, что движение российского аппарата не представляло угрозы для французского космического объекта. И главное, не нарушало никаких норм международного права. Мы считали и продолжаем считать этот инцидент исчерпанным. Тем более что Париж ни разу не поднимал этот вопрос в контактах с нами, в том числе в ходе визитов президента Франции господина Макрона в Санкт-Петербург и в Москву в мае и июле этого года", - сказала М.Захарова.