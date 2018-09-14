ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"

Предположения о причастности американских астронавтов к инциденту он назвал постыдными

ТАСС, 12 сентября. Астронавты NASA не могли намеренно повредить пилотируемый корабль "Союз МС-09", из-за отверстия в котором произошло падение давления на Международной космической станции (МКС), заявил командир МКС Эндрю Фойстел телеканалу ABC.

"Я могу со всей определенностью заявить, что команда не имеет никакого отношения к этому, без сомнений. Я считаю постыдным тот факт, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды были вовлечены в это", - приводит его слова телеканал CBS.

Фойстел, как указывает телеканал, уверен в том, что астронавты NASA своевременно отреагировали на происшествие, обнаружили отверстие и успешно его закрыли. Это позволило команде остаться на орбите и продолжить выполнение необходимых задач, отмечает командир МКС.

30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил дыру в обшивке "Союза МС-09" диаметром 2 мм. Она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили "заплату" дополнительным слоем герметика.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль "Союз МС-09", пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри с помощью дрели. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" 11 сентября завершила внутреннюю проверку в связи с повреждением "Союза", ей не удалось выяснить человека, просверлившего корабль. К работе приступила комиссия Роскосмоса. Рогозин отметил, что в расследовании инцидента участвуют правоохранительные органы.