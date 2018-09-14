ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
Предположения о причастности американских астронавтов к инциденту он назвал постыдными
ТАСС, 12 сентября. Астронавты NASA не могли намеренно повредить пилотируемый корабль "Союз МС-09", из-за отверстия в котором произошло падение давления на Международной космической станции (МКС), заявил командир МКС Эндрю Фойстел телеканалу ABC.
"Я могу со всей определенностью заявить, что команда не имеет никакого отношения к этому, без сомнений. Я считаю постыдным тот факт, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды были вовлечены в это", - приводит его слова телеканал CBS.
Фойстел, как указывает телеканал, уверен в том, что астронавты NASA своевременно отреагировали на происшествие, обнаружили отверстие и успешно его закрыли. Это позволило команде остаться на орбите и продолжить выполнение необходимых задач, отмечает командир МКС.
30 августа на МКС было зафиксировано падение давления. Экипаж путем последовательной герметизации отсеков станции и пристыкованных к ней кораблей обнаружил дыру в обшивке "Союза МС-09" диаметром 2 мм. Она была заделана с помощью нескольких слоев эпоксидной смолы, давление на МКС стабилизировалось. 31 августа космонавты укрепили "заплату" дополнительным слоем герметика.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что корабль "Союз МС-09", пристыкованный к МКС, был поврежден изнутри с помощью дрели. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" 11 сентября завершила внутреннюю проверку в связи с повреждением "Союза", ей не удалось выяснить человека, просверлившего корабль. К работе приступила комиссия Роскосмоса. Рогозин отметил, что в расследовании инцидента участвуют правоохранительные органы.
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По любому без иностранного вмешательства не обошлось, либо на заводе " засланные казачки" либо по дороге, либо в космосе....
Так они и сознались!Уже новые следы сверления нашли на станции. Похоже, наши "партнеры" совсем с катушек слетели.
По любому без иностранного вмешательства не обошлось, либо на заводе " засланные казачки" либо по дороге, либо в космосе....
Уже новые следы сверления нашли на станции. Похоже, наши "партнеры" совсем с катушек слетели.Они слетели с катушек в том смысле, что диверсия готовилась заранее. Иначе датчики зафиксировали бы скачок падения давления в момент образования отверстия. Т.е. на дрели имелась специальная предохранительная насадка.
В случае повреждения на земле, американцы также остаются одной из наиболее заинтересованных сторон.
Уже новые следы сверления нашли на станции. Похоже, наши "партнеры" совсем с катушек слетели.Угу... только не вяжется.... :)
Как сообщил источник ТАСС, следы от сверла найдены на экране противометеоритной защиты. Эта защита находится снаружи корабля, она установлена в 15 мм от герметичного корпуса.Другой источник сообщил, что эта защита ставится на «предпоследнем этапе сборки корабля». В цеху окончательной сборки корабль фотографируют. Фотографируют и экран перед установкой. На снимках следов от сверла нет. По словам источника, «корабль просверлили позже, полностью собранным».https://vz.ru/news/2018/9/14/941707.html
В цеху «Союз» стоит примерно две недели, после этого его отправляют на три месяца на контрольно-испытательный стенд. На этом этапе съемка не предусмотрена.
Источник заявил, что дыру могли просверлить на самом последним этапе сборки или в КИС. Появление дыры во время транспортировки на Байконур источник считает маловероятным, как и повреждение во время пребывания на самом космодроме.
Хотя, там много всякого говорят... я бы не спешил делать выводы ни за ни против.
Может быть я наивен, но думаю, что в космонавты набирают порядочных и отважных людей. Уверен, что ни американцы, ни россияне не стали бы с дрелью красться в чужой отсек, пытаясь провести диверсию.А в премьер-министры или президенты государств набирают каких людей?
Тем не менее Тереза Мэй откровенно лжет про отравление Скрипалей, а Трамп так сильно стремиться отбомбиться по Сирии, что в постановочных видео травят детей-сирот.
Когда дело касается государственных интересов англо-саксы к сожалению не всегда вспоминают о порядочности.
Херню наши несут, в космонавты дураков не берут и дырявить корабль, в котором ты живешь, может только урка, у которого есть опыт пробивки мисок петухам на зоне. Поддерживать такие идеи - верх некомпетентности. Дегенераты руководят отраслью и вот им бы посуду продырявить за все их "достижения".Тем не менее просверленная дыра есть.
А кто по Вашему может дырявить корабль на земле и с какой целью? Это вряд ли глупость. Или злоба, или диверсия. Но на кого бы работягам так злиться, чтоб прямо под статью?
Кроме того, американских партнеров напрямую никто не осуждает. Но версия с их участием не более фантастична, чем другие возможные версии.
А вот в Роскосмосе таких людей хватает, и не из-за злобы, а элементарного распиз..ва. Низкие зарплаты и кумовство начальства порождают отрицательный отбор.
Рогозин готов обвинить в диверсии хоть марсиан, потому что знает, что те люди, которые сместили его с вице-премьера, постараются закончить интригу, отправив его продавать батуты в Ялту. Поэтому искать виновника никто не хочет и появляютя позорящие нашу космонавтику заявления.
Даже если у кого-то на МКС поехала крыша, надо сначало доказать, поднять списки вещей, отправленных на орбиту, собрать стружку там, а люминь дает много порошка и много еще чего, и только потом делать заявления. В свете того, что нашли отверстиеиво внешнем экране снаружи, что бессмысленно вообще, Роскосмосу остается признаться в существовании станционного домового или инопланетян, дырявящих китайским шуруповертом МКС.
Поэтому искать виновника никто не хочет и появляютя позорящие нашу космонавтику заявления. ... Даже если у кого-то на МКС поехала крыша, надо сначало доказать, поднять списки вещей, отправленных на орбиту, собрать стружку там, а люминь дает много порошка и много еще чего, и только потом делать заявления.А разве кто-то выступал с обвинениями?
Если говорить о возможных ответах России на американские санкции, то прекращение космического сотрудничества будет среди первых. Весной следующего года американцы хотят полететь на корабле Маска. Считаю, что риск при этом будет значителен. Поэтому определенная дискридитация российской космической техники была бы Штатам на руку.
А это повод.
Тут разное могло быть, но прежде чем писать, что появившаяся версия кого-то позорит, Вам не мешало бы вспомнить- сколько самого оголтелого вранья в адрес России позволяет себе их пресса и официальные представители.