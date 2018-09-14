На полигоне "Цугол" был применен оперативно-тактический десант в составе подразделений десантно-штурмового соединения ВДВ

ЦАМТО, 13 сентября. Более 700 человек личного состава и 51 ед. БМД-2 десантно-штурмового соединения ВДВ были десантированы парашютным способом на полигоне "Цугол" в рамках проведения основного этапа маневров войск (сил) "Восток-2018".

Накануне на военном аэродроме "Белая" под Иркутском состоялась погрузка военной техники и личного состава из Улан-Удэнского соединения ВДВ на 25 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации, после чего, воздушный десант вместе с броней был доставлен в район выброски, преодолев расстояние свыше 1 тыс. км.

Десантирование проводилось на ранее незнакомую площадку приземления "Булак" (Забайкальский край) с высоты 600 м при скорости 300 км/ч на парашютных системах Д-10 и "Арбалет-2".

После приземления десантники приступили к выполнению задач по захвату полевого аэродрома условного противника, блокированию важных объектов, овладению и удержанию выгодного рубежа, тем самым обеспечивая высокие темпы наступления основных сил коалиционной группировки войск (сил) в ходе розыгрыша практических действий основного этапа маневров.

Всего в проведении маневров войск (сил) "Восток-2018" задействовано более 6 тыс. военнослужащих и около 900 ед. военной и специальной техники трех соединений и двух отдельных воинских частей Воздушно-десантных войск, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.