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14.09.2018
ЦАМТО

В групповом авиаударе по условному противнику на полигоне "Цугол" было задействовано свыше 40 самолетов

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник: Ольга Воробьёва / "Красная Звезда"

ЦАМТО, 13 сентября. В рамках розыгрыша практических действий войск на полигоне Цугол для нанесения группового авиационного удара было привлечено свыше сорока самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации.

В выполнении задачи по нанесению авиаудара были задействованы экипажи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, тактических фронтовых бомбардировщиков Су-24, штурмовиков Су-25СМ.Авиация нанесла бомбовые удары по огневым позициям, пунктам управления, защищенным объектам, опорным пунктам и резервам условного противника.

Действия ударных самолетов в воздухе прикрывали многофункциональные сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-30СМ.

Авиационное поражение условного противника осуществлялось с использованием разведывательно-ударного комплекса разведки, управления и связи КРУС "Стрелец" и беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.09.2018
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