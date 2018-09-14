На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"

ЦАМТО, 13 сентября. В ходе розыгрыша одного из эпизодов маневров "Восток-2018" группы разграждения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", БМР-3М, а также робототехнических комплексов "Уран-6".

Всего для выполнения задачи было задействовано десять групп штурма и разграждения от отдельного мотострелкового и отдельного инженерно-саперного соединений Восточного военного округа. Действия мотострелков и саперов прикрывали робототехнические комплексы "Уран-9", способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м.

Робот-сапер "Уран-6" – гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал, предназначенный для разминирования участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Роботизированный комплекс движется со скоростью до 3 км/чс и позволяет обнаружить и по команде оператора уничтожить любые взрывоопасные предметы.

Роботехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного комплекса стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.