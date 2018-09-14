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14.09.2018
ЦАМТО

На полигоне "Цугол" были применены робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9"

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Боевой робот "Уран-9"
Боевой робот "Уран-9" на выставке "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Источник: Валерий Мельников / РИА Новости

ЦАМТО, 13 сентября. В ходе розыгрыша одного из эпизодов маневров "Восток-2018" группы разграждения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", БМР-3М, а также робототехнических комплексов "Уран-6".

Всего для выполнения задачи было задействовано десять групп штурма и разграждения от отдельного мотострелкового и отдельного инженерно-саперного соединений Восточного военного округа. Действия мотострелков и саперов прикрывали робототехнические комплексы "Уран-9", способные уничтожать живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от 3 до 5 тыс. м.

Робот-сапер "Уран-6" – гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал, предназначенный для разминирования участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. Роботизированный комплекс движется со скоростью до 3 км/чс и позволяет обнаружить и по команде оператора уничтожить любые взрывоопасные предметы.

Роботехнический комплекс "Уран-9" предназначен для ведения разведки, огневой поддержки и уничтожения бронетехники противника. На вооружении 12-тонного комплекса стоит комплекс управляемого вооружения "Атака" с противотанковыми ракетами, реактивные огнеметы "Шмель-М", 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62 мм пулемет, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

13.09.2018
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Страны
Россия
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2А72
Атака
БМР-3М Вепрь
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1 комментарий
№1
14.09.2018 20:04
На Армии 2018 видел боевой роботехнический комплекс в составе 2-х Уран-9, БМПТ с БЛА где размещены операторы Уран-9 вместо гранатомётчиков и центрального пункта управления  на базе Камаза то же с БЛА. Правда это только модель  подобного комплекса. Вооружение у них с БМПТ почти  одинаковое а её применение в качестве передового пункта управления даст оператору Урана-9 защиту и передвижение и устойчивое управление на поле боя, а Урану-9 дополнительную огневую поддержку  БМПТ как и он этой машине.
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