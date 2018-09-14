На полигоне "Цугол" была создана сверхсложная мишенная обстановка

Военнослужащий ВС РФ на полигоне Цугол (Россия) во время военных учений.

ЦАМТО, 13 сентября. В целях обеспечения действий войск (сил) в максимально приближенных к боевым условиях на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае специалистами боевой подготовки была создана сверхсложная мишенная обстановка.

Всего для отображения тактической обстановки на полигоне было подготовлено 15 рубежей целей, 8 районов целей для авиации и 19 районов целей для ракетных войск и артиллерии. Для повышения реалистичности целей было выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из них 1200 тяжелых, которые максимально отображают объекты, образцы вооружения и военной техники условного противника.

Пространственный размах созданной мишенной обстановки для обозначения действий условного противника (протяженностью по фронту до 8 км и в глубину до 24 км) позволил отработать действия войск (сил) при проведении основного этапа маневров "Восток-2018", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.