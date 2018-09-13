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13.09.2018
РИА Новости

Ту-95МС отработали патрулирование над Арктикой на учениях "Восток-2018"

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Экипажи самолетов Ту-95МС дальней авиации выполнили задачи воздушного патрулирования в ходе маневров "Восток-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации ВКС в рамках маневров войск (сил) "Восток-2018" совершили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Баренцева, Чукотского, Восточно-Сибирского морей и Северного Ледовитого океана. В ходе выполнения задач экипажи самолетов Ту-95МС успешно отработали попутную дозаправку топливом в воздухе от воздушного топливозаправщика Ил-78", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационное прикрытие ракетоносцев осуществлялось многоцелевыми истребителями Су-35С. Подчеркивается, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря и Тихого океана.

Сообщается, что все полеты самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекают почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.

12.09.2018
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