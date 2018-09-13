В России планируют создать беспилотный вариант самолета-амфибии

ЦАМТО, 12 сентября. Беспилотный вариант самолета-амфибии может появиться в России, соответствующие наработки есть, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

"Есть ряд наработок, которые позволят сделать беспилотный вариант самолета-амфибии, такие работы ведутся пока в инициативном порядке", – сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время нет заказа на подобный беспилотник, но целесообразность создания такой машины планируется обсудить с российскими силовыми структурами.

"Если будет заинтересованность, то промышленность готова в кратчайшие сроки создать такой беспилотный летательный аппарат", – уточнил источник "РИА Новости".