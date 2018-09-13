Военные ЮВО "уничтожили" штабы врага в ночных условиях на учениях в Абхазии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии вместе с авиацией и силами ПВО в рамках двустороннего ротного тактического учения уничтожили штабы условных боевиков в ночных условиях, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Данный этап учения проводился на артиллерийском тактическом поле полигона, оснащенного современными имитационными средствами, которые создают обстановку, максимально приближенную к боевой. Решение учебно-боевых задач офицерами осуществлялось на основе опыта боевых действий в Сирии.

"В ночных условиях артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии совместно с авиацией 4-й армии ВВС и ПВО в рамках двустороннего ротного тактического учения массированным огнем уничтожили подземные коммуникации незаконного вооруженного формирования", - сказал начальник пресс-службы ЮВО.

Астафьев отметил, что в ходе учений на горно-лесистом полигоне Цабал военнослужащие вели прицельный огонь из реактивных систем залпового огня РСЗО "Град", 120-миллиметровых минометов и 122-миллиметровых гаубиц Д-30 по заглубленным штабам и проходам, технике и скоплениям боевиков условного противника на удалениях от 1 до 10 километров. Разведка целей осуществлялась с применением штатных беспилотных летательных аппаратов.

По словам Астафьева, самолеты оперативно-тактической и штурмовой авиации отработали навыки по нанесению ракетно-бомбовых ударов по наиболее заглубленным целям. "Истребители Су-30, Су-27СМ и бомбардировщики Су-25 были задействованы в интересах мотострелковых подразделений военной базы. Бомбометание и ракетные пуски выполнялись имитационно", - подчеркнул начальник пресс-службы ЮВО.