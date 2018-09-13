Войти
13.09.2018
РИА Новости

В ходе учений "Восток-2018" создана единая система управления силами ПВО

310
0
+2
Военнослужащий во время военных учений Восток-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018
Военнослужащий во время военных учений Восток-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Единую систему управления дежурных сил ПВО создали в Восточном военном округе в рамках маневров "Восток-2018, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что система включает "силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра".

Отмечается, что для управления силами ПВО и коммуникации с войсками используются современные средства связи и автоматизированные системы управления. В Минобороны рассказали, что использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени передавать команды на их уничтожение.

"На маневрах войск "Восток-2018" вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ранее на боевое дежурство в новых позиционных районах Восточного военного округа заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также радиолокационные станции различного диапазона действия.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут самыми масштабными в России за 37 лет. Участвуют почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.

12.09.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
25.12.2017
Надежная защита страны: Россия будет развивать "умную" армию
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.09 15:43
  • 3
ПД-35. Большие российские и китайские перспективы
  • 13.09 15:34
  • 12
"Армата" станет суперубийцей танков
  • 13.09 15:16
  • 1639
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.09 14:58
  • 1
Мягкая колонизация Африки
  • 13.09 13:59
  • 6
На смену "Ил-76". ВВС НОАК вооружаются отечественным Y-20
  • 13.09 13:49
  • 4080
Оценка Советского периода в истории России.
  • 13.09 13:10
  • 4
Законопроект, запрещающий военным рассказывать в соцсетях о службе, необходим, считает сенатор Бондарев
  • 13.09 13:08
  • 23
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 13.09 13:06
  • 2
Очень они сложные. В Малайзии проблемы при обслуживании российских самолётов
  • 13.09 12:35
  • 5
Большая война возвращается.
  • 13.09 12:21
  • 4
Поближе к берегу: как изменится состав ВМФ России
  • 13.09 12:16
  • 4
"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"
  • 13.09 11:51
  • 19
Головной атомный ледокол "Арктика" спустят на воду в Петербурге 16 июня
  • 13.09 11:46
  • 1
Какой модернизированный Т-72 является самым лучшим и самым "засекреченным"
  • 13.09 11:28
  • 3
Источник: РСК "МиГ" возобновила работы над ударным беспилотником "Скат"