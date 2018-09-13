В ходе учений "Восток-2018" создана единая система управления силами ПВО

Военнослужащий во время военных учений Восток-2018 во Владивостоке. 12 сентября 2018.

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Единую систему управления дежурных сил ПВО создали в Восточном военном округе в рамках маневров "Восток-2018, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что система включает "силы и средства для отражения воздушных ударов, прикрытия группировок войск и обеспечивает управление всеми средствами поражения воздушных целей из единого центра".

Отмечается, что для управления силами ПВО и коммуникации с войсками используются современные средства связи и автоматизированные системы управления. В Минобороны рассказали, что использование АСУ позволяет в минимальные сроки опознавать и распределять воздушные цели, а также в режиме реального времени передавать команды на их уничтожение.

"На маневрах войск "Восток-2018" вопросы ведения радиолокационной разведки, управления и взаимодействия будут отрабатываться в условиях радиоподавления средств связи и постановки радиопомех в различных частотных диапазонах", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ранее на боевое дежурство в новых позиционных районах Восточного военного округа заступили расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", а также радиолокационные станции различного диапазона действия.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут самыми масштабными в России за 37 лет. Участвуют почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.