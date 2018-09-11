Михаил Погосян: Интерес к базовым для МАИ направлениям резко увеличился

Как готовить инженеров для технологического прорыва? Цифровые технологии: что там, за горизонтом? Какие новые специальности нужны для гиперзвука? Об этом и не только корреспондент "РГ" беседует с академиком РАН, ректором МАИ Михаилом Погосяном.

Михаил Асланович, сразу спрошу: довольны новым набором студентов?

Михаил Погосян: Доволен. Уровень наших абитуриентов продолжает "революционно" расти. По результатам набора на бюджет средний балл увеличился почти на 3 за один экзамен. А за последние два года рост составил более 7 баллов.

Какие направления оказались самыми востребованными?

Михаил Погосян: Радикально увеличился интерес абитуриентов к базовым для МАИ направлениям подготовки: авиа- и двигателестроение, ракетные комплексы и космонавтика. К примеру, конкурс на авиастроение составил около 25 человек на место. Очень популярны направления, связанные с информационными технологиями. Самый большой конкурс - более 30 человек на место - на прикладную информатику и информационную безопасность.

А новые специальности у вас появились?

Михаил Погосян: Безусловно. Они связаны как с инженерными дисциплинами (например, проектирование композитных конструкций, управление жизненным циклом изделий), так и с информационными технологиями. Запустили пять новых магистерских программ в сфере IT: "Управление цифровым производством", "Машинное обучение и управление большими данными" и другие. Эти программы открываются с широким привлечением партнеров-заказчиков: Сбербанка, МТС, Samsung, ivi, Avito, HeadHunter и т.д. Сейчас работаем с коллегами по расширению спектра новых IT программ.

Назовите основные принципы современного инженерного образования: как оно должно развиваться?

Михаил Погосян: Прежде всего это практикоориентированность. Необходимо отходить от модели, когда студенты получают в основном теоретическую подготовку. Вузы должны выпускать студентов, имеющих как базовые компетенции, так и практические навыки. Для этого они с первых дней обучения должны вовлекаться в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для индустриальных партнеров университета. Необходимо участвовать в конкурсах, конференциях, чтобы получать внешнюю экспертную оценку полученных результатов. И ключевой задачей здесь является формирование единой среды кооперации прикладной науки, образования и индустрии.

Перед техническими вузами поставлена задача: готовить кадры для технологического прорыва. А что для этого нужно прежде всего?

Михаил Погосян: Важно готовить специалистов, успешно адаптирующихся к условиям постоянных изменений, цифровой трансформации. Это касается всех уровней образования: от работы со школьниками до программ дополнительного образования для взрослых. Важно сформировать стратегическое видение перспектив отрасли и роль инженера в будущем всей страны.

Ведь чем определяется лидерство в современном мире? Наличием высоких технологий, умением их применять, способностью прогнозировать перспективные направления их развития. Сегодня большое количество задач решается на стыке различных областей знаний. Чтобы быть эффективным и успешным инженером, необходимо не только самостоятельно решать задачи, но и уметь формировать команды из специалистов различных направлений, конструкторских школ, национальностей и культур.

В эпоху цифровой трансформации непросто прогнозировать темпы, с которыми будут обновляться технологии. Необходимо постоянное обновление знаний и актуализация практического опыта. Только решая одновременно две задачи - повышая эффективность производства и инженерных кадров - можно добиться конкурентоспособности промышленности.

В обучении студентов МАИ реализуется принцип "сквозного проектирования". В чем суть?

Михаил Погосян: Сквозное проектирование в индустрии охватывает весь жизненный цикл изделия от замысла до серийного производства и эксплуатации, все в единой информационной среде. Это означает участие студентов в решении практических задач уже с начальных этапов подготовки, на протяжении всего времени обучения и по всем этапам жизненного цикла высокотехнологичного продукта. В качестве примера могу привести проект нашего отраслевого специального конструкторского бюро экспериментального самолетостроения по созданию дирижаблей на основе современных технологий.

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Другое направление сквозных проектов - новые кадровые программы. Примером здесь является Школа управления МАИ. В мае этого года мы успешно завершили обучение специалистов ведущих объединенных корпораций - авиационной, двигателетроительной, судостроительной по программе "Управление переходом корпораций на бизнес-модель жизненного цикла". Слушателями стали более ста участников, представляющих кадровый резерв перечисленных корпораций, а также двух вузов - Московского авиационного института и Южно-Уральского государственного университета.

У вас за два года почти в два раза увеличился объем научных исследований. Можно привести конкретные примеры участия студентов в научно-исследовательских проектах?

Михаил Погосян: Мы действительно добились успеха, преодолев в прошлом году рубеж в 2 млрд. рублей по объему выполненных НИОКР. В текущем планируем дальнейшее их увеличение до 2,5 млрд. рублей. В основе работы лежат совместные комплексные научно-технические программы с ведущими профильными корпорациями. Мы проводим два больших конкурса по отбору и развитию молодежных проектов и разработок, в которых ежегодно участвуют около 3000 студентов, а в непосредственном выполнении научно-исследовательских проектов по заказам предприятий - более 1000 студентов.

Михаил Погосян: Мы хотим видеть ребят, увлеченных авиацией, космосом. Фото: Сергей Михеев/РГ

Вот далеко не полный перечень таких проектов. Это CR929 - перспективный совместный российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет на 250-300 пассажиров, который разрабатывается российской Объединенной авиастроительной корпорацией и китайской COMAC. Это совместный с ЦАГИ проект по разработке сверхзвуковых пассажирских самолетов. Это программы в области развития двигателестроения и развития авиационно-космических систем. Большая работа идет с корпорацией "Технодинамика", Объединенной двигателестроительной корпорацией, активно обсуждаем новые проекты с "Вертолетами России" и предприятиями "Роскосмоса". Также мы сейчас активно развиваем направления работ по математическому моделированию, композиционным материалам, беспилотным системам, программам по сервису.

CR929 - один из суперпроектов современного авиастроения. Как конкретно МАИ участвует в подготовке кадров для этого международного проекта?

Михаил Погосян: Год назад МАИ совместно с Шанхайским университетом Цзяо Тун (ШУЦТ) открыл уникальную магистерскую программу: ежегодный заказ на подготовку формируется российскими и китайскими участниками проекта CR929 на паритетных основаниях - 30 специалистов для российских предприятий и 30 для китайских. Преподавание ведется на английском языке. В первый год ребята учатся в Шанхае, во второй - в Москве. По результатам обучения получают дипломы обоих университетов.

Темы их курсовых и дипломных работ - это элементы и системы будущего самолета?

Михаил Погосян: Да. То есть после обучения на предприятия придут специалисты, полностью погруженные в решение актуальных задач. Еще одно преимущество такой программы - укрепление "горизонтальных связей" между участниками проекта CR929: за два года учебы будущие магистры приобретают бесценный опыт совместного решения задач, командной работы.

А какие есть еще международные проекты?

Михаил Погосян: Мы активно развиваем программы двойных дипломов. Мы ведем подготовку по совместным программам с Пекинским университетом авиации и космонавтики, Нанкинским университетом аэронавтики и астронавтики, Шеньянским аэрокосмическим университетом, Харбинским политехническим университетом. Ежегодный прием иностранных студентов у нас увеличился более чем в 2 раза.

У нас заключены договоры о сотрудничестве со многими университетами по всему миру. Среди них - Технический университет Мюнхена, Технический университет Вены, французская Высшая национальная школа авиации и космоса и другие. Каждый семестр за рубеж уезжают десятки маевцев. А мы ждем студентов из Германии, Италии, Китая, Индии и Мексики. Интересно, что ребят из этих стран привлекает в МАИ в том числе возможность совершенствовать свои знания экономики и русского языка. Считаем это хорошей тенденцией.

Насколько важно университету найти "своего" студента?

Михаил Погосян: Очень важно. Мы хотим видеть ребят, которые увлечены современными технологиями, авиацией, космосом, другими актуальными инженерными направлениями. Чтобы в МАИ приходили именно такие абитуриенты, мы проводим большую работу по профориентации. В рамках реализуемого департаментом образования Москвы проекта "Инженерный класс в московской школе" мы работаем с несколькими десятками школ.

На базе МАИ открывается детский технопарк "Траектория взлета" для школьников 7-11 классов.

Михаил Погосян: Здесь будут проводиться занятия по беспилотным авиационным системам, IT, 3D-моделированию и промышленному дизайну, цифровому производству, робототехнике, композиционным материалам, аддитивным технологиям, виртуальной и дополненной реальности. А через год начнутся занятия в 8-х и 10-х классах предуниверсария на базе МАИ. Все эти программы мы реализуем вместе с правительством Москвы.

Вопрос ребром

Двое выпускников МАИ недавно пополнили отряд космонавтов. Гордитесь?

Михаил Погосян: МАИ - ведущий гражданский вуз в стране по подготовке космонавтов: 23 наших выпускника совершили полеты в космос. И то, что в отряд космонавтов пришли еще два "маевца", - очень хорошая возможность показать нашим студентам: у них есть отличная перспектива реализовать и такую "космическую" траекторию.

Каким вы видите будущее МАИ?

Михаил Погосян: Мы создаем университет нового поколения, который готовит специалистов, успешных в самых разных сферах деятельности. Изменения, которые происходят у нас сегодня, показывают: новые задачи объединяют вокруг себя активных преподавателей, сотрудников и студентов. Мы сфокусированы на том, как лучше организовать команду для достижения наших общих целей. Как формировать в МАИ среду, в которой будут расти не только талантливые инженеры, но и лидеры изменений.

Наталия Ячменникова