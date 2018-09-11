"Адмирал Кузнецов" с вырезанным бортом - фото

Авианосец "Адмирал Кузнецов" готовится к ремонту в районе причалов, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает navyrecognition.com 9 сентября.

"Все работы по" Адмиралу Кузнецову " идут строго по графику. Я контролирую их каждые две недели. Мы находимся на этапе замены ключевых механизмов, разборки и подготовки некоторых агрегатов к модернизации. Корабль также готовится к ремонту у причала. Корабль перейдет в док в Мурманске для дефектации оборудования вала силовой установки и всего того, что связано с механической частью ГЭУ", пояснил Рахманов.

В апреле этого года судостроители подписали контракт с минобороны России на ремонт тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" проекта 11435. Судоремонтный завод "Звездочка" и завод "СРЗ-35" в Мурманске, где "Адмирал Кузнецов" пройдет капитальный ремонт, выполнили все необходимые инфраструктурные работы и готовы принять авианосец.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" пр. 11435 предназначен для завоевания превосходства на море и в воздухе для содействия устойчивости военно-морских группировок, нанесения ударов по позициям противника и поддержки десантных операций, вступил в состав флота в 1990 году. Полное водоизмещение составляет 58 тысяч тонн, длина 304,5 метра, полная мощность паротурбинной ГЭУ 200 тыс л.с., скорость хода почти 30 узлов. Палубный авиаполк оснащен 24-26 самолетами и 12 вертолетами, имеются ПКРК и ЗРК. Корабль имеет трамплин для взлета самолетов и два подъемника авиатехники, экипаж 1300 человек плюс личный состав авиаполка 660 человек.