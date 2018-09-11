Войти
11.09.2018
Военный паритет

"Адмирал Кузнецов" с вырезанным бортом - фото

1200
0
+1
Авианосец "Адмирал Кузнецов"
Авианосец "Адмирал Кузнецов" с вырезанным бортом.
Источник: navyrecognition.com

Авианосец "Адмирал Кузнецов" готовится к ремонту в районе причалов, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, сообщает navyrecognition.com 9 сентября.

"Все работы по" Адмиралу Кузнецову " идут строго по графику. Я контролирую их каждые две недели. Мы находимся на этапе замены ключевых механизмов, разборки и подготовки некоторых агрегатов к модернизации. Корабль также готовится к ремонту у причала. Корабль перейдет в док в Мурманске для дефектации оборудования вала силовой установки и всего того, что связано с механической частью ГЭУ", пояснил Рахманов.

В апреле этого года судостроители подписали контракт с минобороны России на ремонт тяжелого авианосца "Адмирал Кузнецов" проекта 11435. Судоремонтный завод "Звездочка" и завод "СРЗ-35" в Мурманске, где "Адмирал Кузнецов" пройдет капитальный ремонт, выполнили все необходимые инфраструктурные работы и готовы принять авианосец.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" пр. 11435 предназначен для завоевания превосходства на море и в воздухе для содействия устойчивости военно-морских группировок, нанесения ударов по позициям противника и поддержки десантных операций, вступил в состав флота в 1990 году. Полное водоизмещение составляет 58 тысяч тонн, длина 304,5 метра, полная мощность паротурбинной ГЭУ 200 тыс л.с., скорость хода почти 30 узлов. Палубный авиаполк оснащен 24-26 самолетами и 12 вертолетами, имеются ПКРК и ЗРК. Корабль имеет трамплин для взлета самолетов и два подъемника авиатехники, экипаж 1300 человек плюс личный состав авиаполка 660 человек.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
1143 Кречет
Авианосец
Похожие новости
10.09.2018
Источник: авианосец "Адмирал Кузнецов" будут ставить в док с 14 по 17 сентября
29.06.2018
Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет передан ВМФ России после ремонта в 2021 году - ОСК
26.04.2018
Работы на "Адмирале Кузнецове" начнутся в мае
24.04.2018
Источник: заключен контракт на ремонт единственного авианосца России "Адмирал Кузнецов"
24.04.2018
ЦС "Звездочка" приступил к ремонту авианосца "Адмирал Кузнецов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.09 21:17
  • 7400
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 11.09 20:57
  • 8
МРК "Каракурт" оснастят китайскими двигателями?
  • 11.09 20:52
  • 14
Турбореактивная унификация: получит ли Су-30 двигатели от Су-35
  • 11.09 20:28
  • 7
ОДК на выставке "Гидроавиасалон-2018" презентовала проект ремоторизации самолета-амфибии Бе-200
  • 11.09 20:26
  • 8
National Review (США): Предвосхищая следующий рискованный ход Путина
  • 11.09 20:11
  • 18
Нацистский стелс-истребитель: история Ho 229
  • 11.09 20:11
  • 7
Российские ученые создали двигатель для кубсатов на 40%-ном растворе спирта
  • 11.09 19:42
  • 3
Охотники за подлодками. Зачем Россия возрождает самолеты-амфибии А-40
  • 11.09 16:46
  • 12
Россия начала разрабатывать ракетный экраноплан
  • 11.09 16:42
  • 7
Новый серийный Бе-200ЧС передан МЧС России
  • 11.09 16:15
  • 5
Летный образец многоцелевого вертолета Ка-62 прилетел на ВЭФ
  • 11.09 13:45
  • 1
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку десяти Бе-200ЧС в США
  • 11.09 08:31
  • 4
ПАО "ТАНТК им. Г.М.Бериева" на "Гидроавиасалоне-2018 подписало контракт на поставку пяти Бе-200ЧС в Чили
  • 11.09 08:08
  • 1
Битва за море. Чем Украина может ответить на атаку России в Азовском море
  • 11.09 08:05
  • 3
От Крыма до Азова: цена бездеятельности