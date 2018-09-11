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11.09.2018
Военное обозрение

"Адмирал Горшков" прибыл к месту постоянного базирования

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" прибыл в Североморск, главную базу Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Минобороны РФ

Принятый в боевой состав ВМФ 28 июля 2018 года, корабль зачислен в состав дивизии ракетных кораблей СФ – самого крупного соединения надводных кораблей российского флота, куда также входят авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и ракетный крейсер "Петр Великий", говорится в релизе.

Экипаж корабля приветствовал командир дивизии адмирал Феликс Меньков. Он напомнил, что фрегат прошел все этапы испытаний, и имеет все шансы стать одним из лучших кораблей флота. В ближайшее время морякам предстоит плановая подготовка в базе и на море, а затем – выполнения задач дальнего похода.

Минобороны РФ

В пресс-службе отметили, что "Адмирал Горшков" является первым кораблем на Северном флоте, вооруженным крылатыми ракетами "Калибр". Для испытаний зенитного ракетно-артиллерийского и минно-торпедного вооружения в полигонах СФ корабль неоднократно совершал межфлотские переходы из Балтийского моря.

За весь период госиспытаний фрегат прошел более 80 тыс. миль, выполнил 62 боевых упражнения, в числе которых более десяти стрельб главным ракетным комплексом.

В прошлом и этом году "Адмирал Горшков" принимал участие в Главных военно-морских парадах в честь Дня ВМФ.

10.09.2018
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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Кузнецов
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
22350
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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