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11.09.2018
Интерфакс-АВН

"Уралвагонзавод" сообщил о скором завершении испытаний модернизированной БМП-1 "Басурманин"

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Модель БМП-1АМ "Басурманин"
Модель БМП-1АМ "Басурманин".
Источник: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Москва. 10 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") готовится начать масштабную программу модернизации боевых машин пехоты БМП-1 до уровня БМП-1АМ "Басурманин", сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель УВЗ.

"Машина завершает программу испытаний. В рамках долгосрочного контракта мы готовы приступить к программе модернизации", - сказал он.

По словам представителя УВЗ, на днях прошла проверка БМП-1АМ на аэротранспортабельность.

Согласно открытым данным, у Сухопутных войск России есть несколько сотен БМП-1, еще несколько тысяч машин находится на хранении. Большое количество БМП-1 в советское время было поставлено на экспорт.

Боевые возможности БМП-1АМ были представлены на августовском форуме "Армия-2018".

В результате модернизации "Басурманин" получил унифицированное боевое отделение от БТР-82А с 30-мм автоматической пушкой 2А72, 7,62-мм пулеметом ПКТМ, системой управления огнем с комбинированным всесуточным зенитным прицелом ТКН-4ГА-01, двухплоскостным стабилизатором вооружения и противотанковым управляемым вооружением ПТРК 9К115 "Метис".

"Благодаря новому унифицированному боевому отделению "Басурманин" получил возможность эффективно действовать как против живой силы, легкобронированной техники на дальностях до двух километров, так и против низколетящих вертолетов", - сказал представитель УВЗ.

По его словам, подвижность машины улучшена за счет установки двигателя УТД-20С1 и торсионных валов повышенной энергоемкости.

10.09.2018
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