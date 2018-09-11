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11.09.2018
ИноСМИ

Al Mogaz (Египет): "Тихий миномет" — самое опасное оружие российской армии

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Российский 82-мм миномет 2Б25
Российский 82-мм миномет 2Б25.
Источник: © АО "ЦНИИ "Буревестник"

Арабские обозреватели часто пишут хвалебные строки о российской военной технике, и эта заметка не исключение. На этот раз в центре их внимания «Тихий миномет» 2Б25, стоящий на вооружении российского спецназа. Главное его преимущество — бесшумность и легкость использования. Громкость стрельбы не выше, чем у автомата Калашникова с глушителем, а для управления достаточно двух человек.


Крупные державы снабжают свои специальные подразделения высокоэффективным оружием, которое позволяет им уничтожать врагов с молниеносной скоростью. Примером такого оружия является "Тихий миномет", находящийся на вооружении у российского спецназа.

Хотя 2Б25 не первое бесшумное оружие, которое имеется в распоряжении российского спецназа, но этот миномет 7,62/30-мм повышает огневую мощь этих подразделений. Громкость стрельбы не выше, чем у автомата Калашникова с глушителем.

Российский сайт "Рособоронэкспорта" опубликовал информацию о спецификациях оружия, отметив, что данный миномет был разработан для противостояния солдатам вражеской пехоты. Он бесшумно стреляет смертоносными снарядами по вражеским целям, тем самым привнося элемент неожиданности, что является одним из важнейших факторов успеха операций, проводимых подразделениями спецназа за вражеской линией.

Вес миномета в боевом режиме не превышает 13 килограмм. Оружием способны управлять двое солдат. Также миномет может поражать цели на расстоянии от 100 до 1200 метров, запускать 15 снарядов в минуту и его можно подготовить к стрельбе всего за 30 секунд.

Российский сайт "Буревестник" сообщает, что миномет может использоваться с закрытых огневых позиций и даже открыто на полях сражений и может уничтожать вражеских солдат, даже если они используют различные средства индивидуальной обороны.

Использовать миномет могут два человека, один из которых переносит сам миномет, а второй - специальные снаряды. Стреляют из оружия с закрытых позиций, поскольку миномет не производит звука во время стрельбы, вспышку и не выделяет дым. Таким образом, вражеские силы не могут обнаружить или отследить источник стрельбы.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

10.09.2018
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Страны
Египет
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
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