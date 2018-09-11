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11.09.2018
Военное обозрение

Лётные испытания БЛА "Альтаир" засняли на видео

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Телеканал "Звезда" опубликовал в YouTube видео, часть которого посвящена беспилотным летательным аппаратам, в том числе ударному беспилотнику "Альтаир".

Телеканал Звезда / YouTube

Разработка беспилотника ведется в рамках проекта "Альтиус-М". Видео летных испытаний публикуется впервые.

На запись, вероятно, попали испытания третьего лётного прототипа БЛА "Альтаир", проводившиеся зимой 2018 года. На крыло аппарата установлены шелковинки, которые обычно применяются при аэродинамических испытаниях.



Шелковинки – это тонкие нити, закрепляемые на планере аппарата, позволяющие увидеть обтекание воздушным потоком и зоны турбулентности.

Издание напоминает, что летные испытания БЛА "Альтаир" с переменным успехом ведутся с 2016 года. В прошлом году на испытательном полигоне появился второй, доработанный образец беспилотника.

Летательный аппарат выполнен по нормально аэродинамической схеме высокоплана с V-образным хвостовым оперением. Его максимальная взлетная масса составляет 5 т. Длина – около 12 м, размах крыла – около 30 м. На опытных образцах установлены дизельные двигатели RED A03/V12 мощностью около 500 л. с. Время нахождения в воздухе – около 48 часов, дальность полета – до 10 тыс. км.

"Альтаир" может вести разведку с высоты 12 км. Военная версия будет способна нести полезную нагрузку до одной тонны, гражданская – до 2 т.

Ранее сообщалось, что серийное производства беспилотников может начаться до конца текущего года.

10.09.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Продукция
Альтаир БПЛА
Альтиус-М
Проекты
БПЛА
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